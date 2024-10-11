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Trump’tan dolara darbe planı!

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 09:21 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:21
Trump’tan dolara darbe planı!

JPMorgan Chase & Co'ya göre, bağımsız bir Federal Rezerv ve diğer ülkelerin desteğinin olmaması, Donald Trump’ın yeniden başkan olması durumunda doları zayıflatmaya yönelik olası hamlelerini sınırlandırabilir.

JPMorgan​'ın baş ABD ekonomisti Michael Feroli, doların değeri meselesinin hem Trump​ hem de daha düşük bir dolar​ arzusunu açıkça dile getiren Ohio Senatörü JD Vance gibi adaylar için önemli bir gündem maddesi olduğunu belirtti.

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Ancak JPMorgan’a göre, bu durum Trump yönetiminin doları zayıflatmak amacıyla herhangi bir politika geliştirmeyeceği anlamına gelmiyor.

Trump’tan dolara darbe planı! - 2. Resim

Feroli, "Ekonomistler genel olarak, doları zayıflatmayı hedefleyen tek taraflı müdahalelerin etkinliği veya zarar vermeyeceği konusunda şüphecidir. Ancak bu, böyle bir seçeneğin yönetim tarafından tamamen göz ardı edileceği anlamına gelmez" diye ekledi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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