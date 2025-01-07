Trump'tan 'Grönland'ı Yeniden Harika Yap' operasyonu! Oğlunu ajan olarak bölgeye gönderiyor

07 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:52

ABD’nin 2024 Başkanlık seçimlerinde 47. Başkan olarak seçilen Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. daha önce dile getirdiği Grönland'ı ziyarete gidecek. Babası Donald Trump'ın Grönland'ı çoğu kez satın almak istediği biliniyor.

ABD’nin seçilmiş 47. Başkanı Donald Trump’ın "Grönland’ın ABD’nin kontrolünde olması gerektiğine" yönelik açıklaması tepki toplamış, Danimarka​ yönetimi de Grönland için savunma harcamalarında büyük bir artış yaptıklarını açıklamıştı.

ABD’de 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak olan 47. başkanın oğlu Donald Trump​ Jr. babasının satın almayı daha önce dile getirdiği Grönland’ı ziyaret edecek. ABD​ medyasında yer alan haberde, Trump Jr’ın bir günlük Grönland ziyaretinden görüntü çekeceği aktarıldı.

"GRÖNLAND HALKININ 'YENİDEN HARİKA YAP' DEDİĞİNİ DUYUYORUM"

Trump da, oğlunun oğlunun Grönland ziyaretini Truth Social hesabından paylaştı. Oğlu ve "çeşitli temsilcilerin" Grönland'a giderek en muhteşem bölgeleri ve manzaraları ziyaret edeceklerini söyledi. Trump, “Grönland halkının ‘Yeniden Harika Yap’ dediğini duyuyorum.

Oğlum Don Jr ve çeşitli temsilciler, en muhteşem bölgelerden ve turistik yerlerden bazılarını ziyaret etmek üzere oraya seyahat edecekler. Grönland inanılmaz bir yer ve eğer ulusumuzun bir parçası olursa ve olduğunda insanlar bundan muazzam fayda sağlayacak. Grönland’ı koruyacağız ve çok kötü niyetli bir dış dünyaya karşı el üstünde tutacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya çapında ulusal güvenlik ve özgürlük için ABD’nin Grönland’ın sahipliği ve kontrolü mutlak gereklilik" ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka’ya bağlı Grönland, ABD’ye ait büyük bir uzay tesisine ev sahipliği yaparken ABD için de stratejik bir öneme sahip ve aynı zamanda önemli mineral kaynaklarının da merkezi olarak biliniyor.

"RESMİ BİR ZİYARET DEĞİL"

Grönland Dışişleri Bakanlığı da Donald Trump Jr’ın ziyaretini doğruladı. Bakanlık açıklamasında, "Donald Trump Jr'ın Grönland'a yapmayı planladığı ziyareti biliyoruz. Resmi bir ziyaret olmadığı için Danimarka Dışişleri Bakanlığı'nın bu ziyaretle ilgili başka bir yorumu bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.