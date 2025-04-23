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 | Sule Altinel

Trump'tan gümrük vergisinde geri adım: Çin'e karşı sert oynamayacağım

Çin ile gümrük tarifeleri konusunda gerilim yaşayan ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni mesaj geldi. Tarifeler konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı söyleyen Trump, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz." dedi.

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Trump'tan gümrük vergisinde geri adım: Çin'e karşı sert oynamayacağım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 04:06
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 04:08

ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda vergilerle ilgili açıklamaları dikkat çekiyor. Özellikle Çin ile yaşanan ticaret savaşı tüm dünyanın gündeminde. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin soruları cevaplayan Trump, Çin'in eninde sonunda ABD ile gümrük anlaşması yapmak zorunda olacağını ve kendilerinin buna hazır olduğunu ifade etti.

"Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor." diye konuşan Trump, Çin'le temasların da sürdüğünü belirtti.

Trump'tan gümrük vergisinde geri adım: Çin'e karşı sert oynamayacağım

"ENİN SONUNDA ANLAŞMA YAPACAKLAR"

Çin'e karşı tarifeler konusunda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Çin'e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını ancak bu oranın sıfır da olmayacağını vurguladı.

ABD Başkanı, "Çin'e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD'den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak." ifadelerini kullandı.

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