Trump'tan Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'ne boykot çağrısı

Trump, paylaşımında Güney Afrikalılar'ın, Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenleri “öldürüp katlettiğini” ve “topraklarına yasa dışı yollardan el koyduğunu” iddia etti.

Bu iddiaları temel alan Trump, net bir tavır sergileyerek şunları söyledi: "Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD'li hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak."

TRUMP DAHA ÖNCE DE KATILMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, daha önce de Güney Afrika'da 22-23 Kasım'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıklamış ve Güney Afrika'nın G20'de olmaması gerektiğini ileri sürmüştü.

Trump, mayıs ayında Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırladığı görüşmede de Güney Afrika'da beyazlara yönelik ağır suçlar işlendiğini ve hükümetin bunları engellemediğini savunmuştu.

Ramaphosa ise ülkesinde suç oranlarını kontrol etmeye çalıştıklarını ve suçların sadece beyazları hedef aldığı iddiasını kabul etmediklerini belirterek bu suçlamaları reddetmişti.