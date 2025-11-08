Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Trump'tan Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'ne boykot çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Zirvesi’nin Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olmasını “tam bir rezalet” olarak nitelendirdi. Trump, zirvenin Güney Afrika'da düzenlenmesini eleştirerek, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle ABD’li yetkililerin toplantıya katılmayacağı çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Trump'tan Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'ne boykot çağrısı
AA
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 03:09
|
08.11.2025
08.11.2025
saat ikonu 03:09

, paylaşımında Güney Afrikalılar'ın, Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenleri “öldürüp katlettiğini” ve “topraklarına yasa dışı yollardan el koyduğunu” etti.

Trump'tan Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'ne boykot çağrısı

Bu iddiaları temel alan Trump, net bir tavır sergileyerek şunları söyledi: "Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD'li hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak."

Trump'tan Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'ne boykot çağrısı

TRUMP DAHA ÖNCE DE KATILMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, daha önce de 'da 22-23 Kasım'da yapılacak 'ne katılmayacağını açıklamış ve Güney Afrika'nın G20'de olmaması gerektiğini ileri sürmüştü.

Trump, mayıs ayında Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırladığı görüşmede de Güney Afrika'da beyazlara yönelik ağır suçlar işlendiğini ve hükümetin bunları engellemediğini savunmuştu.

Ramaphosa ise ülkesinde oranlarını kontrol etmeye çalıştıklarını ve suçların sadece beyazları hedef aldığı iddiasını kabul etmediklerini belirterek bu suçlamaları reddetmişti.

