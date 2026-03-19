Dünya
Trump'tan İran'a 'Güney Pars' tehdidi! Son derece kritik önemde: 'Tamamını vururuz'

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef alan saldırılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Saldırıların İsrail tarafından kendilerinden habersiz şekilde gerçekleştiğini belirten Trump, İran'ın Katar'a saldırılarını sonlandırması için gözdağı verdi. Trump, Katar'a saldırıların devam etmesi halinde Güney Pars doğalgaz sahasının tamamının İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle vurulacağı uyarısında bulundu.

19.03.2026
07:38
19.03.2026
07:42

Basra Körfezi’nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen Güney Pars doğalgaz sahasına saldırılar düzenlendi. ABD Başkanı , ve arasında paylaşılan ve iki ülkenin de ekonomisinde kritik öneme sahip olan sahaya yapılan saldırılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada saldırıları 'in düzenlediği ve bu saldırılardan bilgilerinin olmadığını belirtti.

İRAN'A "KATAR'A SALDIRMAYI BIRAK" UYARISI

Trump, "Saldırı, tesisin nispeten küçük bir bölümünü hedef aldı. ABD bu saldırıdan haberdar değildi ve Katar’ın da hiçbir şekilde bu saldırıyla ilgisi yoktu. Hatta böyle bir saldırının gerçekleşeceğinden haberi bile yoktu" dedi. Bu gerçeklerden haberdar olmayan İran’ın haksız ve adaletsiz bir şekilde Katar'daki bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisine saldırdığını söyleyen Trump, "İran bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece, İsrail son derece önemli ve değerli olan Güney Pars Doğalgaz Sahası'na başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

"GÜNEY PARS DOĞALGAZ SAHASININ TAMAMINI VURURUZ"

İran’a Katar’ın enerji tesislerine yönelik saldırıları tekrarlamama uyarısı yapan Trump, "Böyle bir durum tekrarlanırsa, ABD İsrail'in yardımı ya da rızasıyla veya bu olmadan, Güney Pars doğalgaz sahasının tamamını İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle vuracak" dedi. İran'ın geleceği üzerindeki uzun vadeli etkileri nedeniyle bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma izin vermek istemediğinin altını çizen Trump, "Ancak Katar'ın LNG tesisine tekrar saldırı düzenlenirse, bunu yapmaktan çekinmeyeceğim" uyarısında bulundu.

MİSİLLEME SALDIRILAR YAPILMIŞTI

Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen İran’daki Güney Pars doğalgaz sahası, hava saldırılarının hedefi olmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise, saldırılara sert tepki göstererek misilleme uyarısı yapmıştı. Gelişmelerin ardından İran'ın dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisine ev sahipliği yapan Katar’daki Ras Laffan bölgesine füze saldırısı düzenlediği ve bölgede yangın çıktığı açıklanmıştı.

