Trump’tan İsrail ve İran geriliminde 'Önce savaşsınlar' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında ateşkes umudunu dile getirirken, dikkat çeken bir açıklamada bulundu: “Bazen ülkelerin önce yeterince savaşmaları gerekir.” Trump ayrıca "İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz." diyerek ABD'nin tarafını bir kez daha ortaya koydu.

"ANLAŞMA OLACAĞINI UMUYORUM"

Kanada’daki G7 zirvesine hareket etmeden önce Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, İran-İsrail hattında yaşanan gerilime ilişkin soruları yanıtladı. Trump, "Bir anlaşma olacağını umuyorum. Bence artık bir anlaşma yapılmasının zamanı geldi. Ne olacağını göreceğiz ancak bazen yeterince savaşmaları gerekiyor. Bakalım ne olacak. Bana sorarsanız, bir anlaşma olma ihtimali yüksek" diye konuştu.

Trump, bir gazetecinin "İsrail’den İran’a yönelik saldırılarına ara vermesini istediniz mi?" şeklindeki sorusuna ise "Bunu söylemek istemem" diye cevap verdi.

ABD'nin İsrail’e desteğini sürdüreceğini vurgulayan Trump, daha önce Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda da “İsrail ve İran arasında çok yakında barış olacak” ifadelerini kullanmıştı.