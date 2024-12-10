Trump'tan Kanada Başbakanı Trudeau hakkında olay hitap! Resmen aşağıladı

10 Aralık 2024 13:52 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:08

ABD başkanlık seçimini kazanan ve yeniden Beyaz Saray'a çıkmaya hazırlanan Trump, Kanada ve Başbakan Trudeau'ya aşağılayıcı hitaplar kullandı.

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ABD seçimlerinden zaferle çıkan ve 20 Ocak 2025'te yeniden başkanlık koltuğuna hazırlanan Donald Trump​, Kanada​ ile ilgili sosyal medyada kullandığı ifadelerle gündeme oturdu.

KANADA'YA "EYALET" TRUDEA'YA "VALİ" DEDİ

Truth Social hesabından Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yla yemekte bir araya geldiğini duyuran Trump, “Geçen akşam büyük Kanada valisi Justin Trudeau’yla akşam yemeği yemekten memnuniyet duydum. Sonuçları herkes için gerçekten muhteşem olacak. Gümrük​ tarifeleri ve ticaret konusundaki derinlemesine görüşmelerimize devam edebilmek için valiyi yakında tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

VERGİ​ TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Trump daha önce sıkça Kanada'nın ekonomik açıdan ABD'nin sırtında bir yük olarak gördüğünü belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada da Trump, Kanada’nın ‘sınır ve ticaret açığı sorunlarını çözmemesi halinde’ görevi devraldığında Kanada’dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.

"ÜLKENİZ AŞIRMADAN SYAŞAYAMAZ MI?"

Trudeau ise bunun Kanada’nın ekonomisini ‘öldüreceğini’ ifade ederken Trump'ın bu sözlere yanıtı, “Yani ülkeniz ABD’den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?” şeklinde olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Kanada’nın, ABD’nin 51’inci eyaleti olabileceğini ve Trudeau’nun da bu eyaletin valisi olabileceğini belirterek Kanada Başbakanı ile dalga geçen Trump, geçen hafta da Instagram hesabından Kanada bayrağıyla bir fotoğrafını, “Oh Kanada” mesajıyla paylaşmıştı.

Trump'ın bu sözleri Kanada basını ve sosyal medyasında büyük öfkeyle karşılandı.