Trump'tan Kanada'ya tehdit: Çin ile anlaşırlarsa yüzde yüz gümrük vergisi uygulanacak

Göreve başladığından beri farklı açıklamalarıyla gündemdeki yerini hiç kaptırmayan ABD Başkanı Donald Trump Kanada'yla ilgili tedhditvari sözler sarf etti.

BAŞBAKANDAN "VALİ" DİYE BAHSETTİ

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Trump, açıklamasında Kanada Başbakanı Mark Carney'den "Vali" diye bahsederken ülkeyi Çin'le anlaşma yapması durumunda gümrük vergisini yüzde 100'e çıkarmakla tehdit etti.

Trump, paylaşımında "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'YE GELEN TÜM KANADA MALLARINA DERHAL YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANIR"

Trump, Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini", iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savunarak Çin ile anlaşma yapması halinde ABD'ye gelen tüm Kanada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.