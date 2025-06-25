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 | Berrak Arıcan

Trump'tan NATO Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalar: Savaşı saldırımız bitirdi, çok iyi haberler alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, savunma harcamasını artırma konusunda kararlı olduğunu ifade etti. İran-İsrail savaşına dair de konuşan ABD lideri, iki ülke için de 'başarılı' geçtiğini söyledi.

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Trump'tan NATO Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalar: Savaşı saldırımız bitirdi, çok iyi haberler alacağız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 12:26

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun Lahey Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İttifak'ın yüzde 5 savunma harcaması hedefi konusunda kararlı olduğunu belirten Trump, bu hedefe ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Trump'tan NATO Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalar: Savaşı saldırımız bitirdi, çok iyi haberler alacağız

Trump'ın açıklamaları şu şekildeydi:

"Savunmaya çok fazla para harcanıyor. Şu an çok iyi bir ilişkimiz var (Rutte ile). Her yanımda çok saygıdeğer insanlar var. Adımlarınızı takdir ediyoruz. Şu an savunma harcamasını artırma konusunda kararlıyız. Oylama yapılmadan ne olacağını söyleyemeyiz ama olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum."

İran ve İsrail arasındaki ateşkese de değinen Trump, "Bir ödeşme yaşandı ve şu anda iyiler. İran şu an hiçbir şeyi zenginleştiremez. 4 gün içinde yeni gelişmeler olabilir. Yapmak istedikleri son şey uranyum zenginleştirme. Belki bizim yerimize başkası gelince yeniden yapabilirler ama şu an bu maceraya atılacaklarını sanmıyorum. Bence sonuç herkes için başarıydı. İran için de başarıydı. Balistik füzeleri bir sürü binayı yıktı. Netanyahu da başarılıydı." dedi.

Trump'tan NATO Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalar: Savaşı saldırımız bitirdi, çok iyi haberler alacağız

PENTAGON'DAN SIZAN RAPORU YALANLADI

Trump, nükleer tesislerin hasar almadığını öne süren istihbarat raporuna ilişkin ise "Bunu bilmiyorlar. Burada çok büyük bir patlama gerçekleşti. Resme baktığınızda her şey simsiyah" ifadelerini kullandı.

Saldırının çok başarılı olduğunu vurgulayan Trump, "Bu saldırıya başarısız demek pilotlara saygısızlık etmektir. Deliklere bakınca yan yana 3 tane göçük görüyoruz. Denizaltılardan 30 tane Tomahawk attık. Hepsi nişan alınan yerin 30 santim yakınına isabet etti. Bu çok yıkıcı bir saldırıydı. Muazzam bir yıkım oldu. Eğer başarısız olsaydık İran durmazdı" diye ekledi.

ABD Başkanı, saldırıların başarısız olduğu haberlerinin yalan olduğunu vurguladı ve İran'ın saldırıdan önceki noktaya gelmesinin yıllar süreceğini belirtti.

''İYİ HABERLER ALACAĞIZ''

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze konusunda büyük ilerleme kaydediliyor. Yaptığımız bu saldırı sayesinde çok iyi haberler alacağımızı düşünüyorum" dedi.

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