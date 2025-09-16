Menü Kapat
TGRT Haber
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'tan New York Times'a 'iftira ve karalama' davası! İstediği tazminat dudak uçuklatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "iftira ve karalama" ithamlarıyla The New York Times gazetesine dava açtığını duyurdu. Trump yıllardır ailesine, kendisine ve işleri hakkında sistematik bir yalan ve iftira kampanyası düzenlediğini belirterek dudak uçuklatan tazminat davası açtı.

Trump'tan New York Times'a 'iftira ve karalama' davası! İstediği tazminat dudak uçuklatıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 10:06

ABD Başkanı , kendi sosyal paltformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklama kapsamında, The New York Times gazetesinin "on yıllardır kendisi, ailesi ve işleri hakkında yalan haberler yaptığını" ileriye sürdü.

Gazetenin eski ABD Başkan Yardımcısı ve son başkan adayı​​​​​​​ Kamala Harris'e verdiği desteği eleştiren Trump, "Harris'e verdikleri destek, The New York Times'ın ön sayfasının tam ortasında yer aldı, bu şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi. Bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük yasa dışı seçim yardımıdır." ifadelerine yer verdi.

Trump'tan New York Times'a 'iftira ve karalama' davası! İstediği tazminat dudak uçuklatıyor

15 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times’ın "yalan, ve karalama yöntemlerini uzun yıllardır sistematik şekilde kullandığını" ileri sürerek, 15 milyar dolarlık tazminat davasıyla bu yayın organını sorumlu tutacağını belirtti.

Başkan Trump, daha önce ABC ve CBS gibi medya kuruluşlarıyla yürüttükleri davalarda da "başarılı sonuçlar" aldıklarını ve benzer şekilde tazminat kazandıklarını hatırlattı.

Davanın Florida'da açıldığını kaydeden Trump, "New York Times'ın bana karşı yıllardır sürdürdüğü bu yalan ve karalama kampanyası artık sona eriyor." değerlendirmesinde bulundu.

