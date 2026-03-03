Trump’tan Obama ve Biden’a nükleer suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump’tan, İran’ın nükleer programına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, Temmuz 2015'te İran ile "P5+1" ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya) arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) isimli nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekildiğini hatırlattı.

İRAN 3 YIL ÖNCE NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLURDU

Bu anlaşmanın eski ABD Başkanı Barack Obama’nın döneminde imzalandığını vurgulayan Trump, "Eğer Obama'nın korkunç ‘İran Nükleer Anlaşması'nı’ feshetmeseydim, İran 3 yıl önce nükleer silaha sahip olurdu. Bu, şimdiye kadar imzaladığımız en tehlikeli anlaşmaydı ve eğer yürürlükte kalmasına izin verilmiş olsaydı, dünya şu anda bambaşka bir yer olurdu. Suçu Barack Hüseyin Obama'ya ve uykucu Joe Biden'a atabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

TRUMP ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ile Almanya’dan oluşan ve "P5+1" olarak adlandırılan ülkeler, Temmuz 2015'te İran ile uranyum zenginleştirmeyi azaltması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir nükleer anlaşma imzalamıştı. Trump, Mayıs 2018’de yaptığı açıklamada, İran Nükleer Anlaşması olarak da bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan (JCPOA) çekildiklerini duyurmuştu.