Trump'tan Rusya'da gözdağı! 'İstersem mahvedebilirim'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün gerçekleştirdiği açıklamada, Ukrayna'nın olumlu yaklaştığı ateşkes önerisini Rus tarafına ileteceklerini belirterek, "Rusya'nın bu teklife onay vermesini umuyoruz. Karar artık onların elinde" ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin bir değerlendirme de ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, ABD heyetinin görüşmeler için Rusya'ya ulaştığını duyurdu. Bununla birlikte Rusya'ya yönelik sert mesajlar veren Trump, "İstersem Rusya'yı mahvedebilirim. Finansal açıdan Rusya'yı yıkabiliriz ama bunu istemiyorum." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Daha önce barışa sıcak bakmıyor gibi görünen biri vardı. (Zelenski) Ancak şimdi kabul etti. Şu anda Rusya'ya giden bir heyetimiz var ve umarım ateşkese varabiliriz" şeklinde konuştu.

"EĞER ANLAŞMA OLURSA ATEŞKES GERÇEKLEŞECEK"

Trump, "Eğer anlaşma yürürlüğe girerse ateşkes olacak. Şimdi her şey Rusya’ya bağlı Umarım Rusya’dan da bir ateşkes sağlayabiliriz. Eğer bunu başarabilirsek burada barışa giden yolun yüzde seksenini tamamlamış oluruz. Olumlu mesajlar aldım Rusya’dan ancak olumlu mesaj hiçbir şey ifade etmiyor. Ateşkesi kabul etmezlerse bu çok ciddi bir durum. Bu savaş üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabilecek bir savaş. Bunun olmasına asla izin vermem." dedi.

"İSTERSEM RUSYA'YI MAHVEDEBİLİRİM"

Öte yandan Rusya'ya da tehditlerde bulunan ABD Başkanı Trump, "İstersem Rusya'yı mahvedebilirim. Finansal açıdan Rusya'yı yıkabiliriz ama bunu istemiyorum" diyerek gözdağı verdi.