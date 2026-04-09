ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ateşkes şartları hakkında konuşan Trump "Nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık olacak" ifadelerini kullandı. İran'a gözdağı veren ABD Başkanı herhangi bir nedenle bu anlaşma kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmezse yeniden saldırırız mesajı verdi.

HABERİN ÖZETİ Trump'tan sabah saatlerinde akılalmaz açıklama! 'Ordu bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor' ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, nükleer silah olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını belirtti. Trump, anlaşma şartlarının tam olarak yerine getirilene kadar ABD güçlerinin İran ve çevresinde kalacağını ifade etti. Anlaşmaya uyulmaması halinde daha önce görülmemiş büyüklükte yeni saldırıların olacağını uyardı. Trump, İran'ın anlaşmaya uyması gerektiğini ve nükleer silahların olmayacağını yineledi. ABD ordusunun yeni bir operasyon için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

"ABD İRAN VE ÇEVRESİNDE KALACAK"

ABD güçlerinin varılan anlaşmanın hükümleri tam olarak uygulanana kadar bölgede kalacağının altını çizen Trump, "Zaten büyük ölçüde zayıflatılan düşmanın ölümcül bir şekilde imha edilmesi için gerekli olan ek mühimmat, silah ve malzemelerle donatılan tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, varılan gerçek anlaşmanın hükümleri tam olarak yerine getirilene kadar İran ve çevresinde kalacak" dedi.

"ANLAŞMAYA UYULMAZSA, YENİDEN ATEŞ BAŞLAYACAK"

Anlaşmaya uyulmaması halinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayacağını vurgulayan Trump, "Herhangi bir nedenle bu anlaşma kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmezse, ki bu pek muhtemel değil, o zaman yeniden ateş başlayacak ve bu, daha önce kimsenin görmediği kadar büyük, daha iyi ve daha güçlü olacak" uyarısında bulundu. İran'ın üzerinde mutabık kalınan anlaşmaya uyması gerektiğini yineleyen Trump, "Uzun zaman önce üzerinde anlaşıldı. Ve aksini iddia eden tüm asılsız söylemlere rağmen, nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık, güvenli olacak" dedi. ABD ordusunun İran'a yönelik muhtemel bir yeni operasyon için hazırlıklarını sürdürdüğünü hatırlatan Trump, "Bu arada, muhteşem ordumuz silah depoluyor ve dinleniyor; aslında bir sonraki fethini sabırsızlıkla bekliyor. Amerika geri döndü!" ifadelerini kullandı.