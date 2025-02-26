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 | Berkay Alptekin

Trump'tan skandal Gazze paylaşımı! Tüm dünyadan tepki yağıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'yi devralma planı" ve ABD'nin Gazze'ye sahip olacağı yönündeki açıklamaları sonrası şoke etmeye devam ediyor. Trump, Gazze planına dair skandal bir paylaşımda bulundu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 10:39

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve 471 gün süren saldırılarında binlerce masum Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze'de yaşanan insanlık dramında İsrail'e desteğini her koşulda yineleyen ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şoke eden bir paylaşım geldi.

"Gazze'yi devralma planı" ve ABD'nin Gazze'ye sahip olacağı yönündeki açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkanı Trump, Truth Social isimli sosyal medya hesabında Gazze planına dair skandal paylaşımda bulundu.

Yapay zekayla oluşturulmuş video, 471 gün boyunca İsrail saldırılarına maruz kalmış enkaz altındaki Gazze görüntüleriyle başlarken, Trump'ın "Gazze planıyla" nasıl bir hale geleceğini gösteriyor.

NETANYAHU VE TRUMP PLAJDA GÜNEŞLENİYOR

Elon Musk ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yer alıyor. İsrail'in saldırılarında binlerce masum sivilin katledildiği Gazze'nin sahil şeridinde Musk'ın Gazze'nin sahil şeridinde yemek yediği, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Trump'ın plajda güneşlendiği görülüyor.

VİDEODA HEYKELİ DİKKATİ ÇEKTİ

Gazze planına anlatırken "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün" gibi skandal açıklamalarda bulunan Trump'ın paylaştığı videoda heykeli de dikkati çekti.

SKANDAL GAZZE PLANINA DÜNYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Şubat ayı başında Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Gazze planını paylaşmıştı ve Trump'ın bu planına Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti.

Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını savunan Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Trump, Gazze’nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu tekrarlayarak, “Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar.” ifadelerine yer vermişti.

“Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” diyen Trump, Gazze’ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü ve “(Gazze) çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hamas-İsrail savaşı ne zaman başladı?
Hamas-İsrail Savaşı, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Aksa Tufanı Savaşı ve İsrail tarafından Demir Kılıçlar Operasyonu olarak adlandırılan, 7 Ekim 2023 tarihinde paramiliter örgüt Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail geneline geniş çaplı saldırısı ile başlayan bir savaştır.
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