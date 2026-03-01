Trump'tan sonra İran'dan da barışa yeşil ışık: İran her türlü ciddi çabaya açık

Kategoriler
Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Umman Dışişleri Bakanlığı, Al-Busaidi'nin görüşmede Umman'ın ateşkes ve tüm tarafların meşru taleplerinin karşılanacağı şekilde diyaloğa dönülmesi çağrısını sürdürdüğünü teyit ettiğini belirttiği aktarıldı.
Bakanlık, Arakçi’nin görüşmede Al-Busaidi’ye İran’ın gerilimin azaltılmasına yönelik her türlü ciddi çabaya açık olduğunu belirttiğini aktardı.