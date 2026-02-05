Menü Kapat
10°
Dünya
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Trump'tan Starmer ile görüşmesi hakkında tehdit gibi açıklama! 'Askeri yollarla güven altına alma hakkımı saklı tutuyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede stratejik öneme sahip Diego Garcia Adası'ndaki Amerikan üssünün geleceğini ele aldı. Trump, üssün güvenliğini tehdit edecek herhangi bir durumda askeri güç kullanma hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

Trump'tan Starmer ile görüşmesi hakkında tehdit gibi açıklama! 'Askeri yollarla güven altına alma hakkımı saklı tutuyorum'
ABD Başkanı , İngiltere Başbakanı ile Diego Garcia Adası’na yönelik gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Diego Garcia’daki Amerikan varlığını askeri yollarla güven altına alma ve güçlendirme hakkımı saklı tutuyorum. Böylesine önemli bir askeri üsteki varlığımızın, sahte iddialar veya çevresel saçmalıklarla baltalanmasına veya tehdit edilmesine asla izin vermeyeceğimin bilinmesini isterim" dedi.

Trump'tan Starmer ile görüşmesi hakkında tehdit gibi açıklama! 'Askeri yollarla güven altına alma hakkımı saklı tutuyorum'

EGEMENLİK DEVRİ VE KİRA ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Starmer ile Diego Garcia Adası’na ilişkin çok verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Burası Hint Okyanusu’nun ortasındaki önemli bir ABD askeri üssüne ev sahipliği yapıyor ve bu nedenle de ABD’nin ulusal güvenliği için çok büyük önem arz ediyor" dedi.

ABD Başkanı, İngiltere’nin adanın egemenliğini Doğu Afrika’daki ada ülkesi Mauritius’a vermesi ve ardından adayı kiralamasını öngören anlaşmaya yönelik, "Başbakan Starmer’ın yaptığı anlaşmayı anlıyorum. Birçok kişiye göre bu yapabileceği en iyi anlaşmaydı. Ancak eğer kira anlaşması gelecekte herhangi bir aşamada bozulursa veya üssümüzdeki operasyon ve kuvvetlerimiz tehdit edilir ya da tehlikeye atılırsa, Diego Garcia’daki Amerikan varlığını askeri yollarla güven altına alma ve güçlendirme hakkımı saklı tutuyorum" dedi.

Trump'tan Starmer ile görüşmesi hakkında tehdit gibi açıklama! 'Askeri yollarla güven altına alma hakkımı saklı tutuyorum'

"ÇEVRESEL SAÇMALIKLARLA BALTALANMASINA İZİN VERMEM"

Trump, "Böylesine önemli bir askeri üsteki varlığımızın, sahte iddialar veya çevresel saçmalıklarla baltalanmasına veya tehdit edilmesine asla izin vermeyeceğimin bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.

ASKERİ KAPASİTE VE STRATEJİK KONUM VURGUSU

Trump, "Dünyadaki en güçlü orduya sahibiz. Geçen yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz askeri operasyonlarımız, savaşçılarımızın gücü, teçhizatımızın modern kapasiteleri ve en önemlisi askeri üslerimizin stratejik konumları ile diğer nedenler sayesinde başarıyla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

Hint Okyanusu açıklarında bulunan Diego Garcia Adası’nın 1970'li yıllardan bu yana ABD ve İngiltere tarafından ortak kullanılan bir askeri üsse ev sahipliği yaptığı biliniyor.

