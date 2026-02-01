Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Trump'tan tehdit ettiği Küba için farklı adım: Görüşmelere başlıyoruz

ABD Başkanı Trump, Küba'ya petrol satan ülkelerle ilgili gümrük vergisi yaptırımı uygulamasının ardından farklı bir açıklama yaptı. Trump, Küba liderleriyle petrol tedariki üzerinde görüşmelere başlanacağını duyurdu.

Trump'tan tehdit ettiği Küba için farklı adım: Görüşmelere başlıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlanacağını duyurdu.

Trump, gece Florida eyaletine giderken gazetecilerin Güney Amerika bölgesiyle ilgili sorularını cevapladı.

Trump'tan tehdit ettiği Küba için farklı adım: Görüşmelere başlıyoruz

"Küba ile görüşmeye başlıyoruz." ifadesini kullanan Trump, ada ülkesine petrol giriş çıkışlarının düzenlenmesi konusunda ne düzeyde temas kurduğuna veya ne zaman kurduğuna dair soruları yanıtlamadı.

"KÜBA YENİDEN ÖZGÜR OLUR"

Trump, "İlla ki insani bir kriz olmasına gerek yok. Muhtemelen bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba yeniden özgür olur." diye konuştu.

Küba ile bir tür anlaşma yapabileceklerini düşündüğünü kaydeden Trump, "Sanırım, biliyorsunuz, nazik davranacağız." dedi.

Trump'tan tehdit ettiği Küba için farklı adım: Görüşmelere başlıyoruz

Trump'ın Küba ile ilgili açıklaması, son haftalarda Venezuela ve Meksika'dan petrol tedarikini kesme girişimlerinin ardından geldi.

30 Ocak'ta Trump, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulama emrini imzalamıştı.

