Trump’tan yasalı tehdit! Minnesota’daki protestolar için askeri müdahale sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis şehrinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin bir kişiyi silahla vurarak öldürmesine karşın başlayan protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, protestoları sona erdirmek için nadiren kullanılan ve asker görevlendirilmesini içeren İsyan Yasası'nı yürürlüğe koymakla tehdit etti.

Trump, "Minnesota'nın yozlaşmış yetkilileri, yasaya uymayıp sadece görevlerini yapmaya çalışan ICE'ın vatanseverlerine saldıran profesyonel kışkırtıcıları ve isyancıları durdurmazlarsa benden önce birçok başkanın yaptığı gibi İsyan Yasası'nı yürürlüğe koyacağım ve bir zamanlar büyük olan bu eyalette yaşanan bu rezalete hızla son vereceğim" ifadelerine yer verdi.

1807 tarihli İsyan Yasası, aktif görevdeki askeri personelin ABD içinde kolluk görevlerinde görevlendirilmesine izin veriyor.

NE OLMUŞTU?

Bir ICE görevlisinin 7 Ocak’ta Minneapolis’te göçmenlere yönelik operasyon sırasında aracının içinde olayları takip eden 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Good’u silahla vurarak öldürmüştü. Trump yönetimi ICE ajanının eylemini kendini savunma amaçlı olduğunu dile getirirken, yerel yetkililer ve görgü tanıkları kadının ciddi bir tehdit oluşturmadan uzaklaşmaya çalıştığını belirtti.

Kameralara yansıyan görüntülerde, ICE ajanlarının caddenin ortasında duran araca yaklaştığı, Good'un ise aracıyla uzaklaşmaya çalıştığı, bu sırada aracın önündekilerden birinin sürücüye silahını doğrultup 3 el ateş ettiği görülmüştü.

Olayla ilgili FBI tarafından soruşturma başlatılmıştı. Good'un ateş ederek öldürülmesi, protestoların fitilini ateşlemişti.