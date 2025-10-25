Tüketicilerin 'metal parça' şikayeti alarma geçirdi! Tonlarca et geri çağrıldı

Kategoriler
ABD'de tonlarca dondurulmuş domuz eti "metal parçalarıyla kirlenmiş olabileceği" toplatılıyor.
ABC News haberine göre Güney Dakota eyaletinin Alpena bölgesi merkezli LSI Inc. şirketi, "ürünlerin metal parçaları" içerdiği şikayetleri sonrası 998 bin kilogramdan fazla dondurulmuş domuz etini geri çağırdı.
"Tüketime hazır ve satışa sunulmuş" dondurulmuş domuz etlerinin "metal parçalarıyla kirlenmiş olabileceği" nedeniyle piyasadan toplatılması talep edildi.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında, "Kore barbekü tipi" logolu ürünlerin çoğunlukla "Costco" ve "Sam's Club" mağazalarında satışa sunulduğu aktarıldı.
410 gramlık ve 450 gramlık ürünlerin raf ömrünün 23 Ekim 2025 ile 23 Eylül 2026 arasını kapsadığı belirtildi.