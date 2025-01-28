Tulkarem mülteci kampında şiddetli çatışma başladı! İsrail buldozerlerle evleri yıkıyor

28 Ocak 2025 06:49 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 06:49

İsrail güçleri Batı Şeria'daki Tulkarem bölgesine buldozerlerle girerek Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı. Bölgeden şiddetli çatıyşma haberleri gelmeye başladı.

Gazze'nin ardından Batı Şeria'da zulüm sürüyor: Çok sayıda Filistinli öldü ve zorla yerlerinden edildi

Gazze'nin ardından Batı Şeria'da zulüm sürüyor: Çok sayıda Filistinli öldü ve zorla yerlerinden edildi

Uluslararası kamuoyunun baskısıyla aylar boyunca soykırım harekatı sürdürdüğü Gazze için ateşkes anlaşması imzalamaya mecbur kalan İsrail, katliamlarını Batı Şeria'ya kaydırmaya kararlı görünüyor. Bölgede yaşayan siillere yönelik saldırıların sayısı her geçen gün artarken bu kez Tulkarem'den endişe verici haberler geldi. İsrail güçleri, buldozerlerle girdikleri bölgedeki Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı.

KUDÜS TUGAYLARI DİRENİŞ BAŞLATTI

Al Jazeera'nin habarine göre bu gelişmenin ardından Kudüs Tugayları'na bağlı Tulkarem Taburu ile İsrail güçleri arasında Tulkarem mülteci kampında şiddetli çatışmalar başladı. Filistinli grup, Kassam Tugayları ve İntikam ve Kurtuluş Gençliği'yle birlikte İsrail güçlerine pusu kurduğunu ve "doğrulanmış kayıplar" verdiğini bildirdi

Snd Haber Ajansı da İsrail buldozerlerinin kamptaki sokakları ve evleri yıktığına dair görüntüler yayınlamıştı.