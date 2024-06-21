Tüm dünyanın kâbusu olmuştu! Komşuda koronavirüs hortladı!
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Haziran 2024 17:17 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:24
2019 yılında Çin'de patlak vererek tüm dünyaya yayılan, aylarca eve hapseden koronavirüsle ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Yunanistan'da COVID nedeniyle hastaneye yatanların sayısının arttığı açıklandı.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yayımladığı haftalık rapora göre, 10-16 Haziran'da Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324 oldu.
5 KİŞİ ÖLDÜ 12 KİŞİ ENTÜBE
Kovid-19 nedeniyle 10-16 Haziran'da 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi entübe edildi. Hastaneye yatırılanların önceki dört haftadaki ortalaması 166 idi.
PANDEMİDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 kaynaklı gerçek can kaybı sayılarını hesaplamak üzere başlattığı çalışmanın raporuna göre doğrudan koronavirüsten kaynaklanan ya da dolaylı sağlık sistemi bağlantılı ölümlerle pandeminin yarattığı toplam can kaybının 15 milyona yakın olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı