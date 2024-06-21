Tüm dünyanın kâbusu olmuştu! Komşuda koronavirüs hortladı!

21 Haziran 2024 17:17 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:24

Bilim insanları, bazı kişilerin neden Koronavirüse hiç yakalanmadığını buldu

Bilim insanları, bazı kişilerin neden Koronavirüse hiç yakalanmadığını buldu

Koronavirüsün torunu KP.3’e dikkat: Çok bulaşıcı ve hızla yayılıyor!

Koronavirüsün torunu KP.3’e dikkat: Çok bulaşıcı ve hızla yayılıyor!

Koronavirüs kabusu geri döndü: FLİRT varyantı dünyanın her yerinde! Türkiye'de FLİRT virüsü var mı?

Koronavirüs kabusu geri döndü: FLİRT varyantı dünyanın her yerinde! Türkiye'de FLİRT virüsü var mı?

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yayımladığı haftalık rapora göre, 10-16 Haziran'da Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı 324 oldu.

5 KİŞİ ÖLDÜ 12 KİŞİ ENTÜBE

Kovid-19 nedeniyle 10-16 Haziran'da 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi entübe edildi. Hastaneye yatırılanların önceki dört haftadaki ortalaması 166 idi.

PANDEMİDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 kaynaklı gerçek can kaybı sayılarını hesaplamak üzere başlattığı çalışmanın raporuna göre doğrudan koronavirüsten kaynaklanan ya da dolaylı sağlık sistemi bağlantılı ölümlerle pandeminin yarattığı toplam can kaybının 15 milyona yakın olduğunu açıklamıştı.