Tüm engellemelere rağmen 30 milyon kişi paylaştı! Yapay zeka tarafından üretilen "Filistin Refah" görseli rekor kırdı

29 May 2024 10:28 - Güncelleme : 29 May 2024 10:31

Yapay zeka tarafından üretilen ALL EYES ON RAFAH görseli paylaşım rekoru kırdı. 30 milyon kişi tarafından paylaşılan görsele engelleme geldi. Ancak görselin paylaşımı hız kesmeden devam ediyor.

YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLEN "FİLİSTİN REFAH" REKOR KIRDI

NBC News'e konuşan sosyal medya danışmanı ve endüstri analisti Matt Navarra, Filistin paylaşımlarının engellendiğini itiraf etti. Ancak Navarra, tüm engellemelere rağmen yapay zeka tarafından üretilen ve ALL EYES ON RAFAH yazısı eklenen görselin 30 milyon kişi tarafından paylaşılarak engeli aştığını açıkladı.

Görsel aylar öncesinden yapılmıştı. Ancak geçtiğimiz gün İsrail'in Refah Kampında uyuyan Filistinlileri diri diri yakması sonrası görsel yeniden gündem oldu. "Bütün Gözler Rafah'ta" ifadesinin yer aldığı görsel sosyal medyanın protesto gücünü artırdı. Matt Navarra NBC News'e verdiği demeçte, "Bu muhtemelen platformdaki otomatik moderasyonun bazılarını aşıyor" ifadelerini kullandı.

Önceki günde Türk kadınları tarafından kurulan Humman Movie Team platformunun çadırlı görseli rekor kırmıştı. Ancak ALL EYES ON RAFAH paylaşımı yapanlar arasında dünya çapında sosyal medya fenomeni olan isimler yer aldı. Bunların başında da Bella Hadid geldi.