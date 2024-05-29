Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethindeki ilk hedefi! Savaş haritalarındaki kudretli söz ortaya çıktı

29 May 2024 09:48 - Güncelleme : 29 May 2024 09:53

Dünya tarihinde en iyi lider ve savaş tekniğine sahip lider ve komuta olarak adını yazdıran Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethindeki gururlandıran detay günlüklerinde ortaya çıktı. Fatih, bir sabah uyanıp İstanbul'u fethetmeye karar vermedi. Akşemseddin gibi bir alim tarafından doğar doğmaz yetiştirilen Fatih Sultan Mehmet'in yüreğine daha küçük yaşlarda İstanbul'un fethi yerleşti.

FATİH SULTAN MEHMET'İN İLK AMACI FETİH DEĞİLDİ

Fatih Sultan Mehmet 7 yaşından itibaren hedefi İstanbul'u fethetmekti ancak hedefini doğuran ilk amaç ise Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kelamıydı. Alim Akşemseddin'in terbiyesiyle büyüyen Fatih, daha çocuk yaşta öğrendiği Hadis-i Şerifle yüreğindeki İstanbul aşkı yandı. Fatih'in tüm savaş tekniklerini çıkardığı haritalarda ilk sırada Hadis-i Şerif yer aldı. Sultan Mehmet, "İstanbul mutlaka fethedilecektir.

Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" Hadis-i Şerifiyle uyuyup uyandı. Günlüklerinde sık sık hedefinin O güzel komutan olduğunu belirten Sultan Mehmet, savaş tekniklerinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i örnek aldı. Tüm askerlerine savaşa abdestli gelmelerini emreden Sultan Mehmet, tekniklerini gizli tuttu.

HER YERE YAZDI!

Manisa'da sancak beyliği döneminde bile aldığı tüm eğitimleri stratejiye döken bir zekaya sahipti. Ezberi güçlü olan Sultan Mehmet, 12 yaşında tahta çıktığında bunun doğru olmadığını belirterek babası II. Murat'ı yeniden tahta çağırdı.

Sultan Mehmet, Avrupa ülkelerinin Osmanlı'yı zayıf bilip saldırmalarını engellemek ve kendisinin tam hazır olduğunda tahta çıkmasının doğru olduğunu düşündü. İradesini daha bu yaşlarda göstererek örnek olan Sultan Mehmet 19 yaşına geldiğinde yüreğindeki ateşi alevlendirmeyi planladı. Artık İstanbul İslamiyet'le yönetilecekti.

O KOMUTAN OLMA HAYALİ

Hedefi dünyanın ortak noktası bir şehir ve görkemli devlet kurmak olan Sultan Mehmet, öncelikle İstanbul'a giden tüm kapılardaki sorunları halletti. Anadolu'nun fethini tamamlayarak İstanbul'a yürümeyi hedefleyen Sultan Mehmet, teheccüd namazlarını ihmal etmedi. Bizans'ın Anadolu'daki tüm kalıntılarını silerek İstanbul'a yürüyen Sultan Mehmet, tahta geçtikten 2 yıl sonra 7 yaşından beridir planladığı tüm hedeflerini gerçekleştirdi.

AYASOFYA'DA SİLİNMEYECEK SULTAN MEHMET İZİ!

Tarihler 1453'ü gösterdiğinde 21 yaşındaki komutan Sultan Mehmet, görülmemiş savaş yöntemiyle Bizans'ın geçilmez denilen surlarını yıkarak Hadis-i Şerif'teki "O komutan" oldu. 29 Mayıs sabahı Şehrin her noktasında Tekbir ve Allah Allah nidaları yükselirken Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alan o olay yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın apsis denilen kısmına çıkarak Fetih ezanını okudu. Bu bilgi rivayet olarak da geçer. Hatta kitapta Evliya Çelebi, Fatih'in Ayasofya'da silinmeyecek bir iz bırakmak için kubbesine ok fırlattığını da aktarmış. 2 gün boyunca hiç uyumayan Sultan Mehmet, sabah saatlerinde girdiği İstanbul şehrinde ikindi vaktine kadar ara ara şükür namazları kıldı.

İlk namazını ise Kılıç hakkı olarak Ayasofya'da kıldı. Ayasofya dünyanın her yerinden ziyaretçi alan bir mabetti. Bu yüzden Sultan Mehmet simgesel olarak Ayasofya'yı camiye çevirdi. Ancak İstanbul'daki her kiliseyi cami yapmadı. Ticari zekasını ortaya çıkaran Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u İslamiyet'in önemli şehirleri arasına katıp çok dinli bir şehir haline getirdi.