Tüm gözler yeniden İsrail'de! Hamas Gazze'de ateşkes önerisini yaptı, cevap bekleniyor

04 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:49

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 8 ayı aşkın süredir devam ederken bir yandan da ateşkes görüşmeleri devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği ateşkes teklifinden olumlu bir sonuç alınamadı. Hamas, bir kez daha ateşkes önerisinde bulundu ve İsrail gizli servisi Mossad, İsrail hükümetine teklifi iletti.

Mossad'ın Gazze'de ateşkes teklifini iletmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden açıklama yapıldı. Açıklamada Hamas'ın cevabının incelendiği, arabulucularla iletişime geçileceği belirtildi.

TÜRK YETKİLİLERE BİLGİ VERİLDİ

Hamas ise liderlerden İsmail Haniye'nin Gazze'deki savaşın sona ermesi için arabulucularla bazı fikir alışverişlerinde bulunulduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca son gelişmelerle ilgili Türk yetkilileri de bilgilendirdiği belirtildi.

HAMAS, SALDIRILAR SON BULSUN İSTİYOR

Öte yandan Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu arabulucu ülkeler, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara son verilmesi için taraflar arasında görüşmeler gerçekleştiriyor.

Hamas saldırılar sona ermeden ve İsrail ordusu Gazze'den tamamen çekilmeden bir anlaşmaya varılamayacağını belirtmişti.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail ordusunun sabaha karşı vurduğu Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesi'nde bulunan "Zeyno" ailesine ait evde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı, 13 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun bir haftadır karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan eş-Şaf Caddesi'nde İsrail ordusuna ait topçuların bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu en az 1 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı.

Şucaiyye'de İsrail ordusu sivil binaları bombaladı ve bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

YİNE MÜLTECİ KAMPINI VURDULAR

İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu kesimlerine ve Refah'taki Yebna Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusuna ait silahlı dronlar yoğun bir şekilde uçuş gerçekleştirdi.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 38 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli ölmüş, 87 bin 266 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.