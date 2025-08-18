Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Dünya
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tüm halkın sağlık verisi çalındı! 29 Ağustos'a kadar fidye ödenmezse veriler sızdırılacak

Hollanda'da bir hacker grubu, hastaların tüm sağlık verilerini çaldı. Karşılığında hükümetten 1,1 milyon Euro değerinde fidye talep ediliyor. Gerçekleşen olayda durumun polise bildirilmesinin ardından yeni fidye talep edildi. Fidyenin ödenmemesi durumunda, 29 Ağustos'ta verileri sızdıracak.

Tüm halkın sağlık verisi çalındı! 29 Ağustos'a kadar fidye ödenmezse veriler sızdırılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
16:57
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
17:10

RTL Nieuws'un haberine göre, Rijswijk kentindeki Clinical Diagnostics laboratuvardan yüz binlerce Hollandalının tıbbi verilerini çalan şebeke, verileri yayımlamamak için şirketten 11 Bitcoin (yaklaşık 1,1 milyon Euro ödemesini istedi. Şirket, daha önce gruba miktarı bildirilmeyen bir tutarda ödedi ancak durumun polise bildirilmesinin ardından Nova grubu yeni fidye talep etti.

Tüm halkın sağlık verisi çalındı! 29 Ağustos'a kadar fidye ödenmezse veriler sızdırılacak

Grubun sitesinde, fidyenin ödenmesi için de geri sayım saati bulunurken, talep edilen fidyenin ödenmemesi durumunda, 29 Ağustos'ta verileri sızdıracağı tehdidi yer aldı.

Tüm halkın sağlık verisi çalındı! 29 Ağustos'a kadar fidye ödenmezse veriler sızdırılacak

Hackerların ele geçirdiği veriler arasında rahim ağzı kanseri tarama programına katılan 485 bin kadının isim, adres, doğum tarihi, vatandaşlık numarası ve test sonuçlarına ilişkin bilgiler yer alıyor. Haberde, siber güvenlik şirketi Northwave Direktörü Pim Takkenberg'in, siber suçlularla yapılan müzakerelerin çoğunlukla iş dünyası yöntemleriyle çözüldüğü ve şebeke mensuplarının genelde küçük görülmekten hoşlanmadığı yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.

ETİKETLER
#hollanda
#siber suç
#veri sızıntısı
#fidye
#Ransomware
#Tıbbi Veriler
#Dünya
TGRT Haber
