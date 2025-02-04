Tüm ülkeyi manipüle etti! Kanser numarasıyla 3 milyon TL topladı

04 Şubat 2025 10:41 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:24

ABD'nin California eyaletine bağlı San Jose şehrindeki 39 yaşında bir kadın tüm ülkeyi manipüle etti. Kanser numarası milyoner oldu.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Jose şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Amanda Christine Riley, kanser olduğu numarası ile 100 bin dolardan fazla bağış topladı. Riley'in bu dolandırıcılığı ise yeni bir belgesel dizisinin konusu oldu.

ABC News Studio'da yayınlanacak olan "Scamanda" adlı 4 bölümlük belgesel dizisi, "Lenfoma Çok Kötü" başlıklı bir blog açan ve burada kendisine Hodgkin lenfoması teşhisi konulduğunu anlatarak bağış toplayan blog yazarı Riley'nin hikayesini konu alacak.

İki çocuk annesi olan Amanda Christine Riley, 2012 yılında kanserle mücadelesini anlatırken 300'den fazla kişiden toplam 105 bin 513 dolar (3 milyon 798 bin TL) nakit bağışa ek olarak hediyeler, bebek bakımı hizmetleri ve ücretsiz seyahatler topladı.

Kanser tedavisini blogunda anlatan ve büyük ilgi görüp toplumdan destek gören Amanda, ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı; bu, rahim içi araç kullanan ve kemoterapi gören biri için bir olağanüstü olarak yorumlandı.

Amanda, doktorlarının hamileliği sırasında tedavisine doğum yapana kadar ara vermesine izin vereceğini, ancak doğumdan sonra tıbbi tedavisinin masrafları ve diğer mali yükler nedeniyle ailenin iflas ilan etmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

YAKIN ARKADAŞI İFŞA ETTİ

2015 yılında Amanda'nın yakın arkadaşı Berry, yeni bir TV şovunun parçası olarak gün yüzüne çıkarmak için dolandırıcılık hikayeleri arayan araştırmacı yapımcı Nancy Moscatiello ile anonim olarak iletişime geçti. Amanda'nın hikayesindeki tutarsızlıkların araştırılmasının ardından gerçek gün yüzüne çıktı.

Amanda, 2020 yılında elektronik dolandırıcılıkla suçlandı ve 2 yıl sonra suçunu kabul ederek 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

The Guardian'ın haberine göre Amanda, tutukluluğundaki ilk 18 ay boyunca göğüs ağrısı ve kalp çarpıntısı gibi çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle 24 kez acil servise kaldırıldı. Avukatları, sık hastane ziyaretlerinin cezasının sonlandırılması veya azaltılması için önemli bir sebep olduğunu ve sağlık sorunlarının hapishane dışında daha iyi halledilebileceğini savundu.

ABD savcısı Michael Pitman, birden fazla tıp uzmanının Amanda'nın test sonuçlarını olduğundan daha hastaymış gibi göstermek için manipüle etmeye çalıştığını ileri sürdüğünü söyledi.

KENDİ BEDENİNİ MANİPÜLE ETTİ

The Guardian'a göre, sağlık çalışanları Amanda'yı "oksijen satürasyon testi sırasında nefesini tutarken" veya kalp atış hızını artırmak için kasıtlı olarak vücudunu strese maruz bırakırken yakaladı.

Çok sayıda sağlık uzmanı, Amanda'nın "Münchausen sendromu" olarak da bilinen "hayali bozukluk" semptomlarını sergilediğinden şüphelendiğini belirtti.

Amanda, Aralık 2024'te Teksas'taki bir hapishaneden Güney Kaliforniya'daki bir merkeze transfer edildi. 4 Aralık 2025'te serbest bırakılması planlanıyor.