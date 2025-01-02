Tunus'ta göçmen faciası: 27 kişi hayatını kaybetti

02 Ocak 2025 17:56 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 18:00

Afrika ülkesi Tunus’ta göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerden 17'sinin kadın, 7'sinin çocuk olduğu belirtildi.

Üç kişinin ölümüyle sonuçlanan trajedi: Göçmen teknesi alabora oldu

Üç kişinin ölümüyle sonuçlanan trajedi: Göçmen teknesi alabora oldu

Ege​'de sık sık meydana gelen göçmen faciası bu kez Akdeniz kıyılarına yakın bölgede gerçekleşti. Akdeniz kıyısındaki Kuzey Afrika ülkesi Tunus​, yine göçmen faciasına sahne oldu.

İKİ GÖÇMEN TEKNESİ BATTI

Tunus Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Akdeniz'i geçmeye çalışan 2 göçmen teknesinin Sfax kenti açıklarında battığı belirtildi. Faciada 27 Afrikalı göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, 17'si kadın, 7'si çocuk 83 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.