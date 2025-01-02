Tunus'ta göçmen faciası: 27 kişi hayatını kaybetti
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ocak 2025 17:56 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 18:00
Afrika ülkesi Tunus’ta göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerden 17'sinin kadın, 7'sinin çocuk olduğu belirtildi.
Ege'de sık sık meydana gelen göçmen faciası bu kez Akdeniz kıyılarına yakın bölgede gerçekleşti. Akdeniz kıyısındaki Kuzey Afrika ülkesi Tunus, yine göçmen faciasına sahne oldu.
İKİ GÖÇMEN TEKNESİ BATTI
Tunus Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Akdeniz'i geçmeye çalışan 2 göçmen teknesinin Sfax kenti açıklarında battığı belirtildi. Faciada 27 Afrikalı göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, 17'si kadın, 7'si çocuk 83 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı