Türbülansa giren uçaktaki yolcular ve mürettebat Singapur'a geri döndü!

22 May 2024 11:59 - Güncelleme : 22 May 2024 12:01

Singapur Havayolları uçağı 'şiddetli türbülans'a girdi: Ölü ve yaralılar var

Singapur Havayolları uçağı 'şiddetli türbülans'a girdi: Ölü ve yaralılar var

Singapur Havayolları'na ait bir uçakla seyahat eden yolcular ve mürettebat, bir kişinin hayatını kaybettiği şiddetli türbülans olayının ardından Bangkok'a acil iniş yaptıktan sonra çarşamba sabahı bir tahliye uçuşuyla Singapur'a ulaştı.

Londra-Singapur seferini yapan Boeing 777-300ER tipi uçak, 73 yaşındaki bir İngiliz yolcunun kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybettiği ve an az 30 kişinin yaralandığı türbülans nedeniyle Bangkok'a acil iniş yapmıştı.

ÖĞRENCİ, O ANLARI ANLATTI

Uçaktaki 28 yaşındaki öğrenci Dzafran Azmir, o dehşet anlarını şöyle anlattı: "Koridorun karşısındaki insanların tavana çarptığını ve sonra çok garip pozisyonlarda yere düştüğünü gördüm. İnsanların başında büyük yarıklar meydana geldi."

Uçağın içinden gelen fotoğraflarda baş üstü kabin panellerinde yarıklar, oksijen maskeleri ve tavandan sarkan paneller ve etrafa saçılmış bagajlar görüldü. Bir yolcu, bazı insanların kafalarının koltukların üzerindeki ışıklara çarptığını ve panelleri kırdığını söyledi.

Singapur Havayolları, yerel saatle sabah 5'te Bangkok'tan kalkarak Singapur'a ulaşan tahliye uçuşunda 131 yolcu ve 12 mürettebat taşıdı. Orijinal uçuşta ise çoğunluğu Avustralyalı, İngiliz ve Singapurlu olmak üzere 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunuyordu.

SİNGAPUR HAVAYOLLARI CEO'SU ÖZÜR DİLEDİ

Singapur Havayolları CEO'su Goh Choon Phong, yayınladığı video mesajında, "Singapur Havayolları adına, ölenlerin ailelerine ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.

Singapur Ulaştırma Güvenliği Soruşturma Bürosu (TSIB) olayı inceliyor. Goh, uçağın aniden şiddetli türbülansla karşılaşmasının ardından pilotun acil durum ilan ederek uçağı Bangkok'a indirdiğini söyledi. Uçak takip platformu FlightRadar 24'e göre uçak, yerel saatle 07.49 civarında "ani bir türbülans olayıyla tutarlı olarak dikey hızda hızlı bir değişiklik" ile karşılaştı.