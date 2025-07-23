Turizm bölgesini beyin yiyen parazitler sardı! Semptomları aynı grip gibi ama sonu felaket

Turistlerin uğrak noktası Hawaii'de parazitler türedi. Her yıl milyonlarca insanı ağırlayan bölgede uzmanlar, 'sıçan akciğer kurdu' konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, Hawaii'de bulunanları ya da gidecek olan kişileri, çiğ et ya da sebze yememeleri konusunda uyarıyor. Özellikle çiğ salyangoz, sümüklü böcek gibi yiyecekler parazitlerin adeta yaşam alanı haline gelmiş durumda.

Yıkanmamış sebzeler de potansiyel tehlike insanlar için. Tıbbi adı nöroanjiostrongiliyazis olan bu parazit çiğ etlerden ya da yıkanmamış sebzelerden bulaşıyor. Lahana ve patates gibi sebzelerle de yayılabiliyor.

SEMPTOMLARI GRİP GİBİ

Yahoo News'in haberine göre, hastalığın belirtileri arasına grip semptomları yer alıyor. Bunlar sırayla, baş ağrısı, mide bulantısı, öksürük ve ateş gibi belirtiler. Fakat ilerleyen vakalarda ciddi nörolojik sorunlar, uzun vadeli sakatlıklar ve kalıcısı hasarlar bırakabiliyor. Bu parazitler, 'beyin yiyen' olarak da biliniyor.