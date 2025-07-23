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 | Berrak Arıcan

Turizm bölgesini beyin yiyen parazitler sardı! Semptomları aynı grip gibi ama sonu felaket

ABD'nin en popüler turizm bölgesi Hawaii'de 'beyin yiyen hastalık' alarmı verildi. Uzmanlar, çiğ et ve sebze konusunda uyarılarda bulundu.

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Turizm bölgesini beyin yiyen parazitler sardı! Semptomları aynı grip gibi ama sonu felaket
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 09:47

Turistlerin uğrak noktası 'de parazitler türedi. Her yıl milyonlarca insanı ağırlayan bölgede uzmanlar, 'sıçan akciğer kurdu' konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, Hawaii'de bulunanları ya da gidecek olan kişileri, ya da sebze yememeleri konusunda uyarıyor. Özellikle çiğ salyangoz, sümüklü böcek gibi yiyecekler parazitlerin adeta yaşam alanı haline gelmiş durumda.

Turizm bölgesini beyin yiyen parazitler sardı! Semptomları aynı grip gibi ama sonu felaket

Yıkanmamış sebzeler de potansiyel tehlike insanlar için. Tıbbi adı nöroanjiostrongiliyazis olan bu çiğ etlerden ya da yıkanmamış sebzelerden bulaşıyor. Lahana ve patates gibi sebzelerle de yayılabiliyor.

Turizm bölgesini beyin yiyen parazitler sardı! Semptomları aynı grip gibi ama sonu felaket

SEMPTOMLARI GRİP GİBİ

Yahoo News'in haberine göre, hastalığın belirtileri arasına semptomları yer alıyor. Bunlar sırayla, baş ağrısı, mide bulantısı, öksürük ve ateş gibi belirtiler. Fakat ilerleyen vakalarda ciddi nörolojik sorunlar, uzun vadeli sakatlıklar ve kalıcısı hasarlar bırakabiliyor. Bu parazitler, 'beyin yiyen' olarak da biliniyor.

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