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 | Berrak Arıcan

Dünyada yeni tehlike: Süper böcekler! Ekonomiyi de altüst edecekler

Önümüzdeki 25 yıl içerisinde antibiyotiklere dirençli 'süper böcekler' nedeniyle ölümlerin yüzde 60 oranında artması bekleniyor. Ayrıca vakaların ciddi boyutlara ulaşacağı, küresel ekonominin ise bu durumdan oldukça kötü etkileneceği belirtildi.

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Dünyada yeni tehlike: Süper böcekler! Ekonomiyi de altüst edecekler
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 12:14

Bilim insanları, 2050 yılına kadar 'süper böcekler' nedeniyle ölümlerin artacağını, antibiyotiklere dirençli bu mikrobiyal türler yüzünden çok sayıda kişinin hastalanacağını açıkladı. İngiltere hükümetinin finanse ettiği çalışmaya göre, bu hastalıklar ekonomiye de ağır bir darbe vuracak. The Guardian'ın haberine göre, ortak bir eylem olmadan, antimikrobiyal direnç (AMR) oranlarının yükselişinin, önümüzdeki çeyrek yüzyılda, küresel olarak yıllık 1.7 milyon dolar gayrısafi yurt içi hasıla (GSYH) kaybına yol açacak.

Dünyada yeni tehlike: Süper böcekler! Ekonomiyi de altüst edecekler

BİNLERCE KİŞİ ÖLECEK

Süper böceklerin sebep olduğu hastalıklar nedeniyle sadece ABD'de 1,34 milyon ve İngiltere'de 184 bin kişinin her yıl antibiyotiklere dirençli böcekler nedeniyle öleceği tahmin ediliyor. Vaka sayılarında da ciddi bir artış olacağı, daha maliyetli tedavilerin ortaya çıkacağı belirtiliyor.

EN ÇOK HANGİ ÜLKELER ETKİLENECEK?

Center for Global Development adlı düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, en çok etkilenen ülkeler ise ABD, İngiltere ve AB ekonomileri olacak. Araştırmanın başyazarı ve Küresel Kalkınma Merkezi'nde politika uzmanı olan Anthony McDonnell, AMR programları yardım kesintilerinden korunmadığı sürece, dünya genelinde direnç oranlarının muhtemelen en kötü etkilenen ülkelere paralel bir oranda artacağını söyledi.

Dünyada yeni tehlike: Süper böcekler! Ekonomiyi de altüst edecekler

SÜPER BÖCEKLERE KARŞI NE YAPILMALI?

McDonnell, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, G7 ülkeleri de dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca insanın daha ölmesine yol açacaktır. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisine şimdi yatırım yapmak hayat kurtaracak ve uzun vadede milyarlarca dolarlık ekonomik getiri sağlayacaktır."

En kötümser senaryoda ise GSYİH kayıplarının yılda 722 milyar doların biraz altına, ABD'de 295,7 milyar dolara, AB'de 187 milyar dolara, Japonya'da 65,7 milyar dolara ve İngiltere'de 58,6 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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ETİKETLER
# Ekonomi
#Süper Böcekler
#Antibiyotik Direnci
#Amr
#Küresel Sağlık
#Dünya
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