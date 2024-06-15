Türk hacı adayı Mekke'de korkuttu! 

15 Haziran 2024 00:43 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 00:44

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mekke Sağlık Grubu'ndan bir sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata tutunan kadın hacı adayı, yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi ve düzensiz kalp atışı gibi belirtiler gösterdi.

Müdahalenin ardından damar tıkanması ve mitral kalp kapakçığı işlevsizliği teşhisi konulan hacı adayı En-Nur Hastanesi'nden, Mekke'deki Kral Abdullah Sağlık Tesisi'ne bağlı Kalp Merkezi'ne nakli gerçekleşti.

Nakledildiği sağlık merkezinde Türk hacı adayı teşhis edilen rahatsızlıklarından dolayı tedavi edildi.