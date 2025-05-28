Türk mafyası Selanik'te Yunan istihbaratçıları vurdu! Takip anı kamerada

Selanik’te organize suç örgütüne yönelik yürütülen gizli takip, kanlı bir saldırıya sahne olmuştu. Yunan istihbarat ajanlarının içinde bulunduğu araca Türk mafyası tarafından ateş açıldı. Takip anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunanistan’ın Selanik kentindeki Termi bölgesinde dün öğleden sonra gerçekleşen olayda, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'na (EYP) bağlı ajanların bulunduğu bir araç, Türk uyruklu kişilerin içinde olduğu başka bir araçtan silahlı saldırıya uğradı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

SALDIRI ANINDA KAMERALAR DEVREDEYDİ

Yunan basınından Kathimerini gazetesinin haberine göre, çatışma Tagarades bölgesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarından olay anına ilişkin görüntülere ulaştı. Olay yerinde üç boş kovan bulundu.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yunan polis kaynaklarına göre, Kuzey Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında şu ana kadar 5'i Selanik'ten, 6'ncısı ise Gümülcine'den olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı.

TAMAMI TÜRK VATANDAŞI

Yunanistan Polisi kaynakları, şüphelilerin tamamının Türk vatandaşı olduğunu ve dün öğleden sonra akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayla ilgilerinin araştırıldığını bildirdi.

Aynı kaynaklara göre, Selanik'te beş kişi olaydan hemen sonra uyuşturucu bulundurmaktan, Gümülcine'de ise altıncı kişi mühimmat bulundurmaktan tutuklandı. İkincisinin, saldırganların içinde bulunduğu aracın sahibinin ev arkadaşı olduğu bildirildi.

YUNAN BASINI ARKA İÇ YÜZÜNÜ YAZDI

Bu arada Skai'de yer alan habere göre olay, EYP tarafından organize suç örgütüne bağlı Türklerin izlendiği gizli bir operasyon sırasında meydana geldi. Saldırganlar yabancı gümüş plakalı bir cipteydi. Bir ara Thermi'ye vardıklarında, izlendiklerini fark edip emin olmak için bir benzin istasyonunda durdular.

EYP'ye ait araç da yakınlarında durdu. Daha sonra cip sürücüsü araçtan inerek kemerinden tabancasını çıkarıp EYP görevlileriyle birlikte aracın ön ve yolcu kapısına beş el ateş etti, şans eseri sürücüye herhangi bir zarar gelmedi. Daha sonra cipe binip hızını artırdı ve bilinmeyen bir yöne doğru kaçtı.

Polis, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarından görüntü alırken, 3 adet boş kovan buldu.

HEDEF ŞAŞIRMA İHTİMALİ

Yetkililer, saldırganların kendilerini takip eden aracın rakip bir suç örgütüne ait olduğunu düşünerek ateş açmış olma ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Polise ilk etapta gereksiz yere yapılan silahlı saldırılar ihbar edilmiş, ancak daha sonra olaya Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü el koymuştu.