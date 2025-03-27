Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ABD'de iftara giderken gözaltına alındı! Yüzü maskeli polisler kelepçeleyip götürdü

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, iftara gitmek için evinden çıktığı esnada gözaltına alındı. ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından yapılan açıklamada "Hamas'ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğunu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

ABD'de doktora öğrencisi olan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, dün akşam iftar yemeği için evinden çıktığı sırada sivil Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından durduruldu. Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 görevlinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Öztürk, ICE veri tabanında "gözaltında" olarak listelenmeye devam ederken ICE yetkililerinden gözaltına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Türk öğrencinin avukatı Mahsa Khanbabai yaptığı yazılı açıklamada, "Rümeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA'deki evinin yakınında gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

Öztürk'ün nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını kaydeden Khanbabai, müvekkili hakkında "şu ana kadar hiçbir suçlama yapılmadığını" vurguladı.

ÜNİVERSİTEYE DE HABER VERİLMEDİ

Ayrıca, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği bildirildi.

Öztürk'ün, aynı üniversitede okuyan Türk arkadaşları AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Öztürk'e ulaşamadıklarını, gözaltına alınmadan önce ailesini arayıp haber verebildiğini söyledi.

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNİ FİŞLEYEN SİTE

Öztürk hakkında endişe eden Türk öğrenciler, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıklarını aktardı.

Öte yandan, Boston'da Filistin destekçisi bir grup, Rümeysa Öztürk'ün salıverilmesi için bugün destek gösterisi yapacaklarını duyurdu.

ABD'Lİ SENATÖRDEN TRUMP'A TEPKİ

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasının, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirdi.

Son zamanlarda üniversitelerde Filistin yanlısı göstericileri destekleyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini eleştiren Warren, "Trump yönetimi, yasal statüye sahip öğrencileri hedef alıyor ve insanları yasal süreç olmaksızın toplumlarından koparıyor." ifadelerine yer verdi.

Warren, bunun, "ABD Anayasasında belirtilen temel özgürlüklere karşı bir saldırı" olduğunu belirtti.

''VİZENİN SONLANDIRILMASI İÇİN GEREKÇE''

ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesine uygun olmayan "faaliyetlerde" bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, "Rümeysa Öztürk, bu ülkede vizeyle bulunma ayrıcalığına sahip bir Türk vatandaşı ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisidir. DHS ve ICE soruşturmaları, Öztürk'ün, Amerikalıları öldürmekten zevk alan yabancı bir terör örgütü olan Hamas'ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, ABD tarafından verilen öğrenci vizesinin "bir hak değil, özel izin olduğu" kaydedilerek, Öztürk'ün yaptığı iddia edilen söz konusu faaliyetlerin bu vizenin "sonlandırılması için gerekçe" oluşturduğu belirtildi.

TÜRKİYE'NİN WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, X hesabından ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı. Boston'da gözaltına alınan Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN ABİSİNDEN KARARA TEPKİ

Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün abisi Dr. Asım Öztürk, kardeşinin, Filistin gösterilerine destek vermesinden dolayı gözaltına alınmasını kınadı. Öztürk, "Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış biri olarak yaşanan hadiseyi gerek hukuki gerekse bilimsel olarak şiddetle kınamaktayım." ifadesini kullanan Öztürk, kardeşinin sadece okul gazetesinde yazılan ortak bir yazıda imzası bulunması nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

''ICE POLİSİ CADI AVINA ÇIKTI''

Kız kardeşinin "Filistin hususunda provokatif veya saldırgan bir eyleme karışmadan", sadece üniversite yönetiminin Filistin-İsrail hususundaki yaklaşımlarını eleştiren bir yazı kaleme aldığını belirten Dr. Öztürk, ICE polisini "cadı avına çıkmakla" suçlarken, “Canary Mission” isimli internet sitesinin Rümeysa'yı bu yazısı üzerinden "fişlediğini" kaydetti.

''İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HİÇE SAYILDI''

Dr. Öztürk açıklamasının devamında, "Canary Mission, Filistin meselesini terörizm ile eşleştirerek Filistin destekçilerini terörize etmekte, temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasını teşvik etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, kardeşi Rümeysa Öztürk'ün, "Müslüman bir kimlik taşıması sebebiyle bu tür haksız uygulamalarla mağdur edilmeye çalışıldığını" vurgulayarak, gözaltı uygulamasının, "Batı'nın ve Amerika'nın kök paradigması olan ifade özgürlüğünü hiçe sayan, kendi kendini inkar eden bir adım" olduğunu ifade etti.