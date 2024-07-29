Türk ordusu ile İsrail ordusunun güç dengesi! Dünyanın en güçlü ordusu listesine Türkiye damga vurdu

29 Temmuz 2024 11:09 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:09

İsrail, Filistin’de saldırılarını sürdürürken dönem dönem yasaklı silahlarını devreye sokuyor. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in ‘uluslararası yasaklı silahlar’ kullandığını söylemişti. ABD’nin büyük desteğini alan İsrail’in kendi yaptığı silah ve mühimmatları kullandığı da biliniyor. Türkiye ile son dönemlerde tansiyonu arttıran İsrail’in bölgede güç dengesi merak ediliyor.

Olası savaş senaryosunda Türkiye ile İsrail’in güç dengesini daha önce ABD merkezli Global Firepower derlemişti. Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmada, İsrail'in savaş gücünde yaşanan düşüş ortaya çıkmıştı.

TÜRK ORDUSU VE İSRAİL ORDUSU GÜÇ DENGESİ

Global Firepower’ın 2024 yılına ait dünyanın en güçlü orduları listesinde İsrail 17. sırada yer alırken Türkiye 8. sıradaki konumuyla damga vurdu.

Türkiye'nin bir savaş durumunda kullanabileceği, 98 havalimanı bin 237 ticari liman, 10 deniz terminali bulunuyor. Türkiye kara gücü için ise toplamda 67 bin kilometrelik bir yol hattına sahip. 42 havalimanına sahip olan İsrail ise 45 ticari limana, 5 terminale ve 20 bin kilometrelik bir yol hattına sahip.

DONANMA

Dünya sıralamasında İsrail'e 28 sıra fark atan Türk Donanması'nda toplamda 186 gemi bulunuyor. İsrail ordusu ise toplamda 67 gemiye sahip. Türkiye’nin 13 savaş gemisi sınıfı, 7 amfibik ve çıkarma Gemileri sınıfı, 3 sınıf ise denizaltı grubu bulunuyor. İsrail’de ise 4 Korvert, 6 Denizaltı, 8 Hücüm Bot, 46 Sahil Güvenlik Botu bulunuyor.

KARA KUVVETLERİ VE HAVA KUVVETLERİ

Türkiye Kara Kuvvetlerinde dünyanın en güçlü orduların başında geliyor. Türkiye Kara Kuvvetlerinde 401.500 personel, 2.231 tank, 112.476 zırhlı savaş aracı, 1.038 kundağı motorlu topçu sistemi, 2.107 çekili topçu, 516 çok namlulu roketatar bulunuyor. Türk ordusu kara gücünde dünyada 10. sırada yer alıyor.

Dünyada 18. sırada yer alan İsrail ordusunun ise bin 370 tankı, 43 bin zırhlı aracı ve yüzlerce füze atışı yapabilecek platformu bulunuyor.

Global Firepower'a göre Türk Hava Kuvvetlerinde 80.000 askerî personel bulunduruyor. 2024 yılı başlarındaki verilere göre envanterde toplamda bin 69 hava unsuru bulunuyor.

Türk ordusu bu envanterde 205'i savaş uçağı, 83'ü nakliye uçağı, 502 helikopter ve 111 savaş helikopterine sahip. Ankara ayrıca bu alanda dünyada 9. sırada yer alıyor. Dünya sıralamasında hava kuvvetleri alanında 19. sırada yer alan İsrail'in ise toplamda 612 uçak ve helikopteri var. 241 savaş uçağına sahip İsrail'in toplamda 146 helikopteri ve bu helikopterlerin yalnızca 48'i savaş alanında kullanılıyor.

TÜRKİYE'NİN İHA BAŞARISI

Orta Doğu’da artan güvenlik endişeleri, birçok ülkenin savunma yatırımlarını artırmasına yol açıyor. Türk SİHA’ları ihracat başarıların yenisini ekleyince İsrail harekete geçti. İsrail ise ABD’den çok daha fazla ülkeye insansız hava aracı ihracat gerçekleştirdi. Ancak bilindiği kadarıyla bunların tamamı silahsız statüdeler ve yalnızca keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirebiliyor.

TCG ANADOLU, KAAN RÜZGARI

Türkiye’nin envanterinde Bayraktar TB2, TB3, AKSUNGUR, AKINCI gibi insansız hava araçları öne çıkıyor. 5. Nesil savaş uçağı KAAN’ın uçuşu Türkiye’yi uluslararası pazarda en dikkat çeken ülke konumuna getirdi. İnsansız savaş uçağı hamlelerini de yapan Türkiye, Bayraktar KIZILELMA ve ANKA-3’ün testlerini sürdürüyor. Hatta KAAN, KIZILELMA ve ANKA-3 ortak operasyon testi mesajları daha önce verilmişti.

Türkiye, Çok Maksatlı Amfibi Gemisi TCG ANADOLU'yu suya indirdi. Bazı insansız hava aracı platformları dikey iniş kalkış yapabilecek.

İsrail’de ise Hermes, Skylark gibi hava araçları bulunuyor. 35.000 feet irtifada IAI Heron’ları öne çıkıyor. Çok rollü savaş uçağı IAI Lavi de envanterde bulunuyor. F-16 ve F-15 gibi savaş uçaklarını kullanan İsrail, ABD'den çok sayıda F-35 tedarik etti.

S-400 VE DEMİR KUBBE

Türkiye'de en önemli unsur hava savunma sistemi S-400... İsrail'de ise taşınabilir Demir Kubbe'ler ön plana çıkıyor. İran'ın İHA'larla gerçekleştirdiği saldırıda İsrail'in Demir Kubbe'leri ön plana çıkmıştı.

Türkiye kara araçlarında ALTAY Tankı ile adından söz ettirmişti. ATAK helikopteri, HÜRKUŞ gibi hava platformları birçok ülkenin radarında. Türkiye uzun menzilli füze alanında da TAYFUN balistik füzesiyle tüm dünyaya gözdağı vermişti.

İSRAİL BU SİLAHI İLK KEZ KULLANDI

İsrail, "Phoenix" (Anka Kuşu) adı verilen yeni bir tank birliği oluşturmuş, Gazze'de aktif kullanmıştı. İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonraki Gazze saldırısında, binalara da nüfuz edebilen 7,62 milimetrelik "Negev" makineli tüfeğini ilk defa kullandı. "Negev" yaklaşık 7,5 kilogram ağırlığında, duvar ve molozları geçebilen mühimmatlarla kullanılabiliyor. Tüfeğin seri atışın yanı sıra daha isabetli tek atış modu da bulunuyor.

İsrail askerleri önceki saldırılarda, çoğunlukla omuzdan atılan Lao ve Matador roketlerini kullanıyordu, 7 Ekim'den itibaren ise, Holit ve Yated adı verilen iki yeni roketin kullanılmaya başlandığı bildirildi.

İsrail ordusu, 22 Ekim'de, Maglan komando birliğinin, Gazze'de, Hamas'a karşı "Iron Sting" (Demir İğne) veya "Steel Sting" (Çelik İğne) adı verilen yeni, hassas güdümlü 120 milimetrelik havan mermisini kullandığı görüntüleri yayımladı.

YENİ TANK VE ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICILAR İLK KEZ GAZZE'DE DENENDİ

İsrail Eylül 2023'te teslim aldığı beşinci nesil Merkava tipi "Barak" (Savaş Arabası) tank bölüğünü ilk defa Gazze'de test etti.

Tanka entegre edilen en önemli unsur, yapay zekanın (AI) kullanılması. F-35 pilotlarına gerçek zamanlı bilgi analizi sağlayan Elbit Systems'in pilot kasklarına benzer özellikler, "Barak" tank komutanına da sağlandı.

"Iron Vision" (Demir Görüş) adı verilen sistemle tank komutanı sanki zırh şeffafmış gibi 360 derece çevresini görebiliyor ve tankın tüm sistemlerini gözünün önündeki bir düğmeye basarak kullanabiliyor.