Türkiye Sednaya Cezaevi için harekete geçti! Beşar Esad için suç duyurusu kararı

13 Aralık 2024 15:02 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:02

Esad rejiminin devrilmesiyle beraber, Suriye'de yaşanan zulüm de ortaya çıktı. Özellikle cezaevlerinde yapılan işkence ve tecavüz suçları, Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınacak. Avukat Gülden Sönmez, Beşar Esad'ın bu suçlardan yargılanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

Av. Gülden Sönmez, Sednaya Cezaevi’ne girilmesiyle beraber ortaya çıkan suçlar ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Sednaya’da cesedi bulunan Mazen Hamada başta olmak üzere orada işkence gören, hayatta olan ya da hayatını kaybeden kişiler, tecavüz mağduru Suriyeli kadınlar, Sednaya’dan çıkan Türk Vatandaşları dahil olmak üzere mağdurlar adına şikayet gerçekleştiren Gülden Sönmez dosyaya özellikle son günlerde Sednaya’da tespit edilen görüntüleri, fotoğraf, video ve belgeleri delil olarak gösterdi.

TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLMESİ İSTENDİ!

Dilekçede zorla kaybettirilen, katliamlarda katledilen kişiler, kimyasal silah kullanımı dahil olmak üzere diğer insanlığa karşı suçlar da yer alıyor. Suç duyurusu​ dilekçesinde başta Beşar Esad olmak üzere, askeri ve siyasi sorumlular liste halinde suçlu olarak sunuldu. Suçlanan şahıslar arasında kadınlara sistematik tecavüzlerde sorumlu olarak bilinen komutanlar, Sednaya Cezaevi Müdürü ile askeri istihbarat sorgu merkezi sorumluları, diğer cezaevleri müdürleri ve görevliler yer alıyor.

Gülden Sönmez vermiş olduğu dilekçede bu şahıslar hakkında INTERPOL ile yakalama kararı çıkarılmasını, görüldükleri ülkede yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmelerini istedi.

Ayrıca, Av. Gülden Sönmez; Suriyeli sivil toplum kuruluşlarını UCM’deki bu dosyaya dahil olmaya ellerindeki delilleri Mahkeme ile paylaşmaya davet etti.