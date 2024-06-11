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Türkiye Washington Büyükelçiliğinde görevli çalışanın oğluna saldırı! Genç kurtarılamadı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
11 Haziran 2024 10:48 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:52
Türkiye Washington Büyükelçiliğinde görevli çalışanın oğluna saldırı! Genç kurtarılamadı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde çalışan görevlinin 28 yaşındaki oğlu Takoma'da gaspa uğradı. Genç, vurularak öldürüldü. 

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde çalışan bir görevlinin 28 yaşındaki oğlu Kaan Demir, korkunç bir saldırıda hayatını kaybetti. ABD'nin Takoma bölgesinde kız arkadaşını eve bırakan Demir, aracına döndüğü sırada saldırıya uğradı. 

Georgia Caddesi'nde yaşanan olayda Demir'in gaspa uğradığı belirtildi. Olayı Demir'in kardeşi Eren Demir, Washington Post gazetesine anlattı. Ağabeyinin vurularak öldürüldüğünü söyleyen Demir, babalarının Türkiye'nin Büyükelçiliği'nde şoför olarak çalıştığını söyledi.

Türkiye Washington Büyükelçiliğinde görevli çalışanın oğluna saldırı! Genç kurtarılamadı - 1. Resim

MASKELİ 2 KİŞİ SALDIRDI 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Demir'in cansız bedeninin kaldırımda bulunduğu kaydedildi. Polis, maske takan iki saldırganın koyu renkli bir araçla kaçtığını açıkladı. Demir, ağabeyinin IT sektöründe çalıştığını söyledi.

Büyükelçilik konuyla ilgili Washington Post'a bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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