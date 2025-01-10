Türkiye'de hastaneler grip ve enfeksiyon nedeniyle doldu taştı! Yunanistan'da bir kişi hayatını kaybetti

10 Ocak 2025 16:16 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:38

Türkiye son zamanlarda artan grip ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele ederken komşu ülke Yunanistan'ın da aynı dertten muzdarip olduğu ortaya çıktı. Yunanistan'da grip nedeniyle 7 kişinin yoğun bakımda yattığı, 1 kişinin ise solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de yayılmaya başlayan HMPV virüsü, Avrupa'yı saran grip vakaları, Türkiye'deki hastanelerde girp ve solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yaşanan yoğunluk derken Yunanistan'da da benzer hastalıklardan kayda değer bir artış olduğu bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Örgütünün (EODY) haftalık raporuna göre, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış var.

7 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Raporda, 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında ülkede laboratuvar sonuçlarıyla doğrulanmış grip nedeniyle 7 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

GENÇ YAŞLI FARK ETMİYOR

Yoğun bakımda tedavi gören 7 hastanın yaşlarının 19 ile 81 arasında değiştiği ve bu hastaların üç erkek, dört kadından oluştuğu bildirilen raporda, grip vakalarında pozitiflik oranının mevsimsel eşik değerin üzerinde seyrettiği kaydedildi.

HMPV NEDİR?

HMPV, soğuk algınlığına ve akciğer enfeksiyonlarına da sebebiyet veren mevsimsel bir virüs olan RSV ile aynı virüs ailesinden. Enfeksiyonun yaygın belirtileri arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı var. Ancak bu enfeksiyon bronşite (akciğerlere giden hava tüpünün iltihabı) veya zatürreye (akciğerlerin hava keseciklerinin sıvıyla dolması) ilerleyebilir.

HASTALIKTAN KORUNMANIN YOLLARI

ABD Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC), şu önlemleri öneriyor: