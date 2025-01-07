HMPV virüsü salgını artmaya başladı! Uzman isim uyardı: Kapanma riski var

07 Ocak 2025 16:48 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:15

Çin'de oldukça hızlı şekilde yayılmaya başlayan HMPV virüsü, özellikle küçük yaştaki çocuklarda oldukça fazla sayıda gözükmeye başladı. 2000'li yılların başında ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonu virüsü, tıpkı Covid19 gibi temas ve hava yoluyla bulaşıyor. Son dönemde Çin'de bulunan neredeyse tüm hastanelerde, bu virüse yakalanan hastaların oldukça fazla olması dikkat çekmeye başladı. Yaşanan bu salgının detaylarını, belirtilerini ve önlemlerini Tgrthaber.com'a değerlendiren Medipol Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof.Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu; 'Ülkemizdeki vatandaşlar toplu ortamlarda muhakkak maske takmaya devam etsinler' diyerek çarpıcı mesajlar verdi. İşte detaylar...

Hem Covid hem de gribe benziyor! Uzmanlardan ölümcül virüs uyarısı

Hem Covid hem de gribe benziyor! Uzmanlardan ölümcül virüs uyarısı

Çin​'de başlayan ve hızlıca yayılan HMPV virüsü, yeniden kapanmalara yol açacak mı sorusuna da beraberinde getirdi. 2000'li yılların başında tanımlanan ve en fazla yükselişini son dönemde gerçekleştiren solunum yolu enfeksiyonu virüsü, Çin başta olmak üzere çeşitli ülkelerde görülmeye başlandı. İngiltere ve Hindistan'da araştırılmaya başlanan virüs​, özellikle çocuklarda belirtilerini gösteriyor.

Covid19 virüsünden sonra yeni bir virüsle karşı karşıya kalan dünya, yeni bir kapanmaya gidecek mi sorusunu Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren Medipol Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof.Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu; 'Ülkemizdeki vatandaşlar toplu ortamlarda muhakkak maske takmaya devam etsinler' diyerek çarpıcı mesajlar verdi.

İşte röportajın detayları:

EN FAZLA ÇOCUKLARDA GÖZÜKÜYOR!

HMPV virüsü olarak adlandırılan bu hastalık, 25 sene önce tanımlanmış bir üst yolunum enfeksiyonu olarak literatüre geçmiştir. Şu anda Çin'de oldukça yaygınlaşan salgın, özellikle küçük yaştaki çocuklarda daha fazla görülüyor. Bronşit diye bilinen solunum yolu rahatsızlığı olarak başlayan virüs, bazı kişilerde oldukça ağır geçebiliyor.

Şu anda Çin'de oldukça fazla bir vaka artışı görüyoruz. Covid19'a benzetilen yanı da bu aslında. Tıpkı Covid salgını gibi yayılıyor. Vaka sayılarına baktığımızda Çin başta olmak üzere Hindistan ve İngiltere'de bu virüs yayılıyor. Türkiye'de de bu virüse yakalanan vardır ancak tanımlanmamış olabilir.

EN FAZLA KIŞ AYLARINDA ORTAYA ÇIKIYOR!

Üst solunum yolu enfeksiyonu olarak bilinen ve nefes almada sorun oluşturan HMPV virüsü özellikle kış aylarında sıklıkla görülüyor. Salgın ve kapanma riski, vaka sayılarının artışına bağlı olarak gündeme gelebilir.

Şu anda Çin'de bulunan tüm hastanelerde HMPV virüsü şikayetiyle yatan hastalar bulunuyor.

MUTLAKA MASKE TAKIN!

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın en önemli yollarından bir tanesi; toplu taşımada, kalabalık ortamlarda, AVM'lerde ve kapalı ortamlarda maske takmaktır. Maske takmak bu virüsün bariyeri diyebiliriz.

Çalıştığınız ortamları, evinizi mutlaka havalandırın. Kişisel hijyeninize çok dikkat edin. Bu virüsten korunma yolu tıpkı Covid virüsünde aldığımız önlemleri uygulamak olacaktır.

HMPV VİRÜSÜ NEDİR?

İnsan Metapnömovirüsü (HMPV), 2001 yılında tanımlanmış bir RNA virüsüdür ve Paramyxoviridae ailesine aittir.

Solunum yollarını etkileyen bu virüs, her yaş grubunda enfeksiyonlara neden olur. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde daha ciddi hastalıklara yol açar. HMPV, diğer solunum yolu enfeksiyonu virüslerine benzer şekilde damlacık yoluyla bulaşır ve genellikle grip benzeri belirtilerle kendini gösterir.

Virüs, Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ile genetik olarak yakından ilişkilidir ve her iki virüs de bronşiolit ve zatürre gibi ciddi durumlara yol açar. HMPV özellikle kalabalık ortamlarda hızla yayılır.

Yapılan araştırmalara göre, dünya genelinde çocukların büyük bir çoğunluğu 5 yaşına kadar bu virüsle enfekte olmaktadır. Bununla birlikte, bağışıklık sisteminin verdiği yanıt, hastalığın şiddetini belirleyen en önemli faktördür.