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 | Berrak Arıcan

Türkiye'deki popüler bebek ismi İngiltere'de üst üste 2. kez zirvede

İngiltere ve Galler'deki en popüler bebek isimleri açıklandı. Zirvede ise Türkiye'de de en çok kullanılan isimler arasında yer alan Muhammed ismi var. Üstelik Birleşik Krallık'ta bu üst üste ikinci kez oluyor.

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Türkiye'deki popüler bebek ismi İngiltere'de üst üste 2. kez zirvede
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 13:12

ve 'de en çok kullanılan bebek isimlerini Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) listeledi. 2024 yılında 5.721'den fazla çocuğa isminin özel yazımı verildi. Geçen yıla göre Muhammed isminde yüzde 23'lük bir artış gözlemlendi. Muhammed ismi üst üste ikinci kez zirvede yer aldı.

Türkiye'de de bebeklere verilen isimler arasında popüler olan Muhammed isminin tek bir yazılışı listelerde zirveye ikinci kez yerleşiyor. Ancak otuzdan fazla yazılışın hepsi bir araya getirildiğinde, on yıldan uzun süredir en yaygın olanı bu oluyor.

Türkiye'deki popüler bebek ismi İngiltere'de üst üste 2. kez zirvede

Öte yandan en popüler ikinci erkek ismi Noah (4.139) oldu, onu Oliver, Arthur ve Leo izledi. Kız isimleri arasında Olivia ilk sıradaki yerini korurken, onu Amelia, Lily, Isla ve Ivy takip etti.

Türkiye'deki popüler bebek ismi İngiltere'de üst üste 2. kez zirvede

MUHAMMED İSMİ 100 YIL ÖNCE LİSTEYE GİRDİ

Farklı bir yazım şekli olan Muhammed ismi, 100 yıl önce İngiltere ve Galler'de en çok kullanılan 100 erkek ismi arasına girmiş ve 1924'te 91. sırada yer aldı. Yaygınlığı II. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında önemli ölçüde azaldı ancak 1960'larda artmaya başladı.

Dailymail'in haberine göre, ismin bu özel versiyonu, 1924'ten 1980'lerin başında Mohammad'ın katılımına kadar ONS'nin en iyi 100 verilerinde görünen tek versiyondu.

Üçlünün şu an en popüleri olan Muhammad, ilk kez 1980'lerin ortasında ilk 100'e girdi ve o zamandan beri üç versiyonu arasında en hızlı büyümeyi kaydetti.

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ETİKETLER
#İngiltere
#muhammed
#galler
#Bebek İsimleri
#Noah
#Olivia
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