11°
Dünya
Türkiye'den İsrail'in el koyma kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'teki binaya yönelik baskın ve el koyma kararına tepki gösterdi. Diplomatik dokunulmazlığı olduğu hatırlatılan Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) binasına yönelik hamle kınandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.12.2025
23:18
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
23:18

ordusu, 'te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı () merkezine baskın yaptı. Dışişleri Bakanlığı ateşkes şartları altında yapılan bu işgale yönelik açıklama yaptı.

"FAALİYETLERİN DEVAM ETMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail’in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’te bulunan Yakın Doğu’daki Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz. İsrail’in, diplomatik dokunulmazlığa sahip bir BM binasına yönelik bu eylemleri uluslararası hukukun açık biçimde ihlalidir. Uluslararası Adalet Divanı’nın 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşünde, İsrail’in işgalci güç olarak UNRWA’nın faaliyetlerine engel olmama, tam aksine, faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğü net biçimde ortaya konulmuştur. Filistin mültecilerine ikame edilemez hizmetler sunan ve Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında temel rol oynayan UNRWA’nın faaliyetlerinin devam etmesi, kalıcı barış çabaları için de hayati önem taşımaktadır. Uluslararası toplumun, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA’ya destek vermesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
