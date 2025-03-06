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 | Berrak Arican

Türkiye'nin sınırında ölüm çukuru: 2 binden fazla ceset çıkarılacak

Irak'ın Musul şehrinin güneyinde terör örgütü DEAŞ tarafından 2014-2017 yıllarında Hasfa Obruğuna atılan 2 binden fazla insanın cesedini çıkarma işlemine başlanacağı açıklandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 10:24

Irak modern tarihindeki en acımasız eylem olarak nitelenen katliamlarda bir gün içinde yüzlerce masum kişinin öldürülüp obruğa atıldı. Şimdi ölüm obruğu için harekete geçildi.

Musul'un yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Hasfa Obruğunu ziyaret eden Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, burada açıklamada bulundu.

Dehil, terör örgütü DEAŞ'ın obruğa attığı 2 binden fazla Musullunun naaşlarını çıkarma işlemine yakında başlanacağını söyledi.

MODERN TARİHİNDEKİ EN ACIMASIZ EYLEM

Musul Valisi, yıllardır evlatları ve yakınlarının akıbeti hakkında hiçbir bilgi edinemeyenler için bu adımı atacaklarını ifade etti.

Söz konusu obruğa yüzlerce masum Musullunun teröristler tarafından atıldığını aktaran Dehil, burada Irak modern tarihindeki en acımasız eylemin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

2 BİN 80 CESET

Obruğun 2016 yılında adeta bir toplu mezara dönüştüğünü kaydeden Dehil, bir günde buraya 2 bin 80 kişinin cesedinin atıldığını söyledi.

YÜZLERCE MASUM ÖLDÜRÜLÜP OBRUĞA ATILDI

Dehil, Irak güvenlik güçleri mensuplarının da cenazelerinin terör örgütü tarafından obruğa atıldığını ifade ederek "Görgü tanıklarına göre DEAŞ, kenti kontrol ettiği yıllarda yüzlerce masum kişiyi bir gün içinde buraya getirip öldürdükten sonra obruğa atıyordu." dedi.

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