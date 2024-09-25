Türkiye'nin yardım eli bu kez Lübnan'da! Uçaklar Lübnan'a ulaştı

25 Eylül 2024 12:18 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 12:29

İsrail, Gazze'deki soykırımı Lübnan'a taşıdı. 24 saatte bombalar yağdıran İsrail sivilleri katletti. Kaos ve endişenin hakim olduğu bölgeyi dünya görmezden gelirken, Türkiye yine yardım elini esirgemedi. Lübnan'a gönderilen ve içerisinde sağlık malzemelerinin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın Beyrut'a indiği öğrenildi.

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıların bilançosu: Yarım milyon kişi yerinden oldu

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıların bilançosu: Yarım milyon kişi yerinden oldu

Soykırımı Lübnan​'a taşıyan İsrail, 24 saatte yaklaşık 2 bin bombayı çocuk-kadın demeden sivillerin üzerine yağdırdı. Son 34 yılın en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçen günde; 50'si çocuk, 558 kişi katledildi. Saldırılardan kaçan on binler Beyrut​'ta kaosa ve paniğe sebep oldu.

Türkiye, dünyanın dört bir yanına yardım elini uzatmaya devam ediyor...

Bu kapsamda, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Türkiye’den yardım uçağı gönderildi.

YARDIM MALZEMELERİNİ TAŞIYAN UÇAK İNİŞ YAPTI

Gelen son dakika bilgisine göre, içerisinde yardım malzemelerinin bulunduğu uçağın Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indiği öğrenildi.

Uçağın havalimanında, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tarafından karşılandığı bildirildi.

LÜBNAN'DA NELER OLUYOR?

İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası gerilim hızla artarak devam ediyor.

Sivil halkı hedef alan İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırı​ düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail'in yoğun saldırıları sebebiyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine doğru yaşanan kaçışlar sürerken İsrail ordusundan da Lübnan’ın güneyinden göç edenlere yönelik 'Evlerinize dönmeyin' uyarısı yapıldı.