Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler belli oldu

23 May 2024 14:49 - Güncelleme : 23 May 2024 15:17

Avrupa Komisyonu, 2023 yılı için Schengen vizesi başvuru verilerini yayımladı. Verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ve Schengen üyesi ülkelerin konsoloslukları geçtiğimiz yıl kısa süreli vize için 10,3 milyondan fazla başvuru aldı. 2023 yılında onaylanan vize sayısı 2022'ye göre artsa da 2019'daki 17 milyonluk başvurunun çok altında.

AB ve Schengen üyesi ülkelerin konsoloslukları, 2023 yılında 8,5 milyonu yani 82,3'ü onayladı. Türkiye'nin başvuru ret oranı ise 2023 yılında yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e yükseldi. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke Estonya olarak kayıtlara geçti. Estonya’nın Ankara Temsilciliği, bin 744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42,5'lik bir ret oranı çıktı.

Türkiye'den gelen vize başvurularını reddeden ülkeler ise sırasıyla şu şekilde:

DANİMARKA

Danimarka Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 39,40'ını reddetti.

2. YUNANİSTAN

Yunanistan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 38,5'ini reddetti.

3. İSPANYA

İspanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 31,09'unu reddetti.

4. BELÇİKA

Belçika İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 27,5'ini reddetti.

5. ALMANYA

Almanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 27,1'ini reddetti.

6. ÇEKYA

Çekya İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 23,5'ini reddetti.

7. MACARİSTAN

Macaristan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 22,9'unu reddetti.

8. HIRVATİSTAN

Hırvatistan İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 22,4'ünü reddetti.