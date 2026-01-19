Menü Kapat
Türkmen Cephesi alarm verdi: 'PKK Irak'a sızabilir'

Suriye ordusunun operasyon düzenleyerek bölgeden temizlediği terör örgütü YPG/PKK uzantısı SDG unsurlarına ilişkin Irak Türkmen Cephesi uyarılarda bulundu. Anlaşma sonrası bölgeyi tamamen terk eden terör gruplarının Irak'a sızma ihtimaline dikkat çekildi.

Türkmen Cephesi alarm verdi: 'PKK Irak'a sızabilir'
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalamasının ardından terör unsurlarının Irak'ta yapılanmaya gidebileceği tehlikesi işaret edildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşed Salihi, Suriye’deki son gelişmelerin ardından terör örgütü PKK’nın Irak’a sızma ihtimaline karşı açıklamalarda bulundu.

Türkmen Cephesi alarm verdi: 'PKK Irak'a sızabilir'


IRAK'A SIZMA İHTİMALİ UYARISI

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması sonrası terör örgütü PKK konusunda uyardı. ITC Milletvekili Erşed Salihi, Suriye’deki son gelişmelerin ardından terör örgütü PKK’nın Irak’a sızma ihtimaline karşı uyarıda bulunarak, "Silahlı Kuvvetler Başkomutanının Suriye’deki gelişmelerin ardından terör örgütü PKK unsurlarının Irak içine sokulmasına yönelik kesin istihbarat bilgilerinden haberi var mı?" sorusunu yöneltti. Irak hükümetini önlem almaya çağıran Salihi, "Musul, Kerkük ve Tuzhurmatı’ya ulaşmalarını engellemek ve Irak’taki karma bölgelerde güvenlik ile istikrarı korumak için acilen hangi tedbirler alınacak?" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Dünya
