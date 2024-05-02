Tutuklanmaktan korkan Netanyahu tehdit etti: Filistin'i cezalandırırız!

02 May 2024 07:01 - Güncelleme : 02 May 2024 07:02

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere ve İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkartması ihtimali büyürken, Tel Aviv de boş durmuyor.

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü soykırım girişimindeki en büyük ortağı ABD'ye baskısını artıran Netanyahu hükümeti, olası aleyhte kararın önüne geçmek için tehditkar bir tutum izliyor.

VERGİ TRANSFERİNİ DONDURABİLİRLER

ABD menşeli "Axios" isimli haber sitesinin adı açıklanmayan iki ABD'li ve iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail, ABD Başkanı Joe Biden'a UCM’nin İsrailli liderler hakkında tutuklama kararı çıkartması halinde hedefe Filistin'i koyacak.

Habere göre, İsrail ABD’ye, Filistin yönetimi yetkililerinin UCM Başsavcısı'na İsrailli liderler hakkında tutuklama kararı çıkartması için baskı yaptığını gösteren bilgilere sahip olduğunu iletti. Olası tutuklama kararının çıkması hainde ise bundan Filistin yönetimini sorumlu tutacağını bildiren İsrailli yetkililer, Filistin'e karşı "güçlü bir eylemle" misilleme yapacağını ABD’ye iletti.

Haberde, İsrail’in atacağı olası adımlardan birinin, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinin transferini dondurmak olabileceği bilgisine yer verildi.

BIDEN'DAN UCM'YE GİZLİ MESAJ!

Haberde ayrıca, Biden yönetiminin, UCM yetkililerine İsrailli liderlere yönelik tutuklama kararının hata olacağını ve ABD'nin bu eylemi desteklemediğini gizlice ilettiği bildirildi.

ABD'li yetkililerden biri, "UCM'yi (tutuklama kararı çıkartmaması) bunu yapmaması konusunda sessizce cesaretlendiriyoruz. Bu, her şeyi havaya uçuracak. İsrail, Filistin yönetimine misilleme yapacak" ifadelerini kullandı.