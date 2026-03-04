UAEA Başkanı Grossi: "İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair kanıt yok"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, sosyal medya hesabından İran’ın nükleer programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KANIT YOK AMA ENDİŞE KAYNAĞI

İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıtın bulunmadığını yineleyen Grossi, "Buna rağmen, silah yapımına yakın düzeyde zenginleştirilmiş büyük uranyum stokuna sahip olmaları ve müfettişlere denetimler konusunda tam erişim izni vermeyi reddetmeleri ciddi bir endişe kaynağıdır" ifadelerini kullandı. UAEA’nın önceki raporlarına atıfta bulunan Grossi, "Raporlarımızda da belirtildiği üzere, İran bekleyen güvence denetimi sorunlarının çözülmesinde UAEA’ya yardımcı olmadığı müddetçe, ajans İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence verebilecek bir konumda olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.