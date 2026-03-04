Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

UAEA Başkanı Grossi: "İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair kanıt yok"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran’ın nükleer programına ilişkin son durumu değerlendirdi. Grossi, somut bir "bomba" kanıtı olmasa da yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum miktarının ve denetim kısıtlamalarının uluslararası güvenlik için risk teşkil ettiğini vurguladı.

UAEA Başkanı Grossi:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
01:16
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
01:22

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, sosyal medya hesabından İran’ın nükleer programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

UAEA Başkanı Grossi: "İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair kanıt yok"

HABERİN ÖZETİ

UAEA Başkanı Grossi: "İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair kanıt yok"

UAEA Başkanı Grossi, İran'ın nükleer bomba kanıtı olmamasına rağmen, yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoku ve denetimlere erişim engeli nedeniyle programın barışçıl olduğuna güvence veremediğini açıkladı.
UAEA Başkanı Grossi, İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair kanıt olmadığını yineledi.
İran'ın silah yapımına yakın düzeyde zenginleştirilmiş büyük uranyum stoku bulunuyor.
İran, UAEA müfettişlerine tam denetim erişimi izni vermeyi reddediyor.
UAEA, İran bekleyen denetim sorunlarını çözmedikçe programın barışçıl olduğuna güvence veremeyecek.
KANIT YOK AMA ENDİŞE KAYNAĞI

İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıtın bulunmadığını yineleyen Grossi, "Buna rağmen, silah yapımına yakın düzeyde zenginleştirilmiş büyük uranyum stokuna sahip olmaları ve müfettişlere denetimler konusunda tam erişim izni vermeyi reddetmeleri ciddi bir endişe kaynağıdır" ifadelerini kullandı. UAEA’nın önceki raporlarına atıfta bulunan Grossi, "Raporlarımızda da belirtildiği üzere, İran bekleyen güvence denetimi sorunlarının çözülmesinde UAEA’ya yardımcı olmadığı müddetçe, ajans İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence verebilecek bir konumda olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

UAEA Başkanı Grossi: "İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair kanıt yok"
ETİKETLER
#İran Nükleer Programı
#Uranyum Zenginleştirme
#Nükleer Denetim
#Uaea
#Rafael Grossi
#Dünya
