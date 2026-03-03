Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Beyaz Saray’da 'rejim değişikliği' gündemi Almanya Başbakanı Merz: "İran rejimini ortadan kaldırmak için ABD’nin yanındayız"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te bir araya geldi. İran’daki operasyonlara destek verdiğini belirten Merz, "Tahran'daki terörist rejimden kurtulma noktasında ABD ile aynı sayfadayız" dedi. Zirveye, Merz’in konuşma süresinin kısalığı damga vurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beyaz Saray’da 'rejim değişikliği' gündemi Almanya Başbakanı Merz:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 23:56

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Merz, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Trump ile görüşmesindeki gündem maddelerini İran, ABD ile Almanya arasındaki ticaret anlaşması ve Ukrayna olarak sıraladı.

"TAHRAN’DAKİ REJİM ORTADAN KALDIRILMALI"

Merz, Trump ile İran rejiminin ortadan kaldırılması konusunda hemfikir olduklarını belirterek, "Tahran'daki bu korkunç terörist rejimden kurtulma noktasında ABD ile aynı sayfadayız. Bu korkunç rejimi ortadan kaldırmada ABD ve İsrail'i destekliyoruz. Bugün de savaşın sonrasına ilişkin planlamaları konuşacağız" dedi.

ABD ile İsrail'in yanında olduklarını vurgulayan Merz, "Elbette İran savaşı ekonomilere, Alman ekonomisine de zarar veriyor. Bu durum petrol ve doğalgaz fiyatları için de geçerli. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YI HATIRLATTI

Merz, İsrail ve ABD'nin İran'da barışa ve özgürlüğe dönecek yeni bir hükümeti iş başına getirmek için doğru adımları attığını umduklarını dile getirdi. Merz, Rusya-'na ilişkin olarak ise, "Hepimiz bu savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz. Ancak Ukrayna topraklarını ve güvenlik çıkarlarını korumalı" dedi.

MERZ'E SADECE 3 DAKİKA

Alman medyası, Trump ile görüşmesinde Merz'in çok kısa konuştuğuna, sözlerinin ABD Başkanı Trump tarafından sık sık kesildiğine dikkat çekti. Alman medyası, 30 dakika süren görüşmede Merz'e sadece üç dakika konuşma süresi verildiğini bildirdi. Bir gazetecinin Merz'in Çin gezisiyle ilgili sorusuna bile Merz'in değil, Trump'ın cevap verdiği vurgulandı. Merz'in İran savaşı sonrası Trump'ı ilk ziyaret eden Avrupalı hükümet başkanı olduğuna dikkat çekildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya Başbakanı Merz'den İran çıkışı! 'Rejimin sonu yakın'
ABD-İsrail-İran savaşında 4. gün! İsrail, Beyrut ve Tahran'a geniş çaplı saldırı başlattı: Füzeler peş peşe ateşlendi
ETİKETLER
#donald trump
#Ukrayna Savaşı
#Friedrich Merz
#İran Rejimi
#Abd Almanya Ilişkileri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.