Almanya Başbakanı Merz'den İran çıkışı! 'Rejimin sonu yakın'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile başkent Berlin’de bir araya geldi. Avrupa Birliği (AB) içindeki ve küresel alandaki politik ve güvenlik konularına ilişkin başlıkların ele alındığı toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Merz, Bolojan ile görüşmelerinde Avrupa'nın savunma ve güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundukları belirterek, "Romanya, NATO'nun doğu kanadında ve Ukrayna sınırında Avrupa'nın güvenliği için her gün büyük katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabaları da ele aldıklarını belirten Merz, "Ukrayna'yı siyasi, mali, insani ve askeri olarak destekliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'nın enerji arzını sistematik olarak saldırıya uğrattığı ve bu ülkeyi insani bir enerji krizine sürüklediği bu zorlu kış günlerinde Ukrayna'daki dostlarımıza yardım ediyoruz" dedi.

"ABU DABİ’DE GÖRÜŞMELERİN DEVAM EDECEK OLMASI İYİ BİR GELİŞME"

Merz, 1 Şubat’ta Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de devam etmesi beklenen müzakerelere dikkat çekerek, "Çatışmaların sona ermesini, Rusya'nın müzakere masasında kalmasını ve müzakere yoluyla barışa vararak bu savaşını sona erdirmeye hazır olmasını istiyoruz. Ukrayna için barış istiyoruz ve aynı zamanda Avrupa için güvenlik istiyoruz. Abu Dabi'de başlayan Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerin devam edecek olması iyi bir gelişme. Avrupa'daki ortaklarımızla birlikte, bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"İRAN'DAKİ REJİMİN GÜNLERİ SAYILIDIR"

Merz, İran'daki protestoları ve yaşanan şiddet olaylarını yakından takip ettiklerini belirterek, "İran rejimine mümkün olan en fazla baskıyı uygulamak istiyoruz. Ancak AB’de hala İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak sınıflandırmaya hazır olmayan birkaç ülke var ve bu beni üzüyor. AB'de bununla ilgili olarak bir uzlaşı sağlanması henüz mümkün görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Merz, "Benim inancıma göre kendi halkına karşı sadece şiddet uygulayarak ve terörle iktidarda tutunabilen bir rejimin günleri sayılıdır. Bu haftalar sürebilir ancak mevcut rejimin ülkeyi yönetmek için hiçbir meşruiyeti yoktur" diye konuştu.

Merz, "Eğer rejime karşı yapılan gösterilerde beş haneli yüksek bir ölüm sayısı yaşandıysa, bu rejimin iktidara ancak doğrudan terör yoluyla tutunabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Merz, geçtiğimiz günlerde Hindistan'a yaptığı ziyaret sırasında söylediği "Şu anda rejimin son günlerine ve haftalarına tanık olduğumuzu varsayıyorum" görüşünü koruduğunu da vurguladı.

"EŞ-ŞARA İLE AYRINTILI GÖRÜŞMELER YAPMAK İSTİYORUZ"

Suriye konusundaki gelişmelere ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın ertelenen Berlin ziyaretine değinen Almanya Başbakanı, "Suriye Devlet Başkanı eş-Şara’nın ertelenen Almanya ziyaretinin yakın gelecekte gerçekleşebileceğini umuyorum. Çünkü onunla da ayrıntılı olarak görüşmek istiyoruz. Dışarıdan katkımızı yapıyoruz. Sınırlı imkanlarımızla da olsa kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

ABD’SİZ SAVUNMA FORMÜLÜ TARTIŞMALARI

Merz, NATO'nun doğu kanadının savunulmasına yönelik adımlara dikkat çekerek bu kapsamda Almanya ile Romanya arasında savunma işbirliği anlaşmasının imzalandığı da kaydetti. Merz, "Bu mutabakat zaptı Avrupa'nın güvenliği, Romanya ve Almanya'nın güvenliği konusunda ortak sorumluluk üstlenildiğini gösteriyor" dedi.

Basın toplantısında gazeteciler Merz’e NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Avrupa Parlamentosu’nda (AP) ABD’nin desteği olmaksızın Avrupa’nın kendisini savunamayacağı şeklindeki sözleri ve sonrasında başlayan "Avrupa’da ABD’siz savunma formülü" tartışmaları da soruldu. Merz, soruya "Biz yalnız değiliz. NATO'da güçlü ortaklarımız var. Bu sadece Avrupa ülkeleri için geçerli değil. Örneğin Kanada ve Norveç gibi AB üyesi olmayan güçlü ortaklarımız var. Ancak sadece ABD Başkanı Donald Trump değil, önceki başkanlar da son yıllarda Avrupa’nın savunması için yeterince çaba göstermediğimiz konusunda haklıydılar. Şimdi daha iyisini yaptığımızı belirtirlerken de haklılar. Avrupa ülkeleri NATO hedefleri kapsamında savunma harcamalarına daha fazla yatırım yapmayı taahhüt ettiler ve büyük çaba harcıyorlar. Bu yolda ilerliyoruz ve gelecekte de Amerikalı ortaklarımızla bu yolda ilerlemeye devam etmek istiyoruz" dedi.

"TRUMP, HAZİRAN AYINDA 80 YAŞINA GİRECEK"

Merz, İsviçre’nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları sırasında ellerindeki morlukların belirgin olarak görüldüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin bir soruya da cevap verdi. Merz, "Başkan Trump ile yaptığım görüşmelerden edindiğin izlenim sonrasında onun sağlığı konusunda hiçbir şüphem yok. Kendisi Haziran ayında 80 yaşına girecek ancak görevini tam anlamıyla yerine getirebilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Aksini gösteren hiçbir işaret görmüyorum" dedi.

BOLOJAN: "NATO GENEL SEKRETERİ HAKLI"

Bolojan da Almanya ile ülkesi arasındaki savunma alanındaki ortaklıklara ve NATO’nun doğu kanadının korunmasına dönük adımlara değindi. Bolojan, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin ABD’nin desteği olmaksızın Avrupa’nın kendisini savunamayacağı şeklindeki sözlerini ise, "Genel Sekreterin haklı olduğuna inanıyorum. Avrupa'da barış, onlarca yıldır NATO'ya dayanıyor ve bunda ABD’nin savunma sistemi baskın bir rol oynuyor. Ancak, günümüzde yaşananları göz önünde bulundurursak, Avrupa güvenliğini güçlendirmek çok önemli. Avrupa ülkeleri savunma politikasında daha büyük bir rol oynamalıdır" şeklinde değerlendirdi.