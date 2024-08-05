Uçağa yıldırım düştü! Acil olarak geri dönüş yaptı

05 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:03

Havayolu şirketi ve FAA, Atlas Okyanusu üzerinde uçan bir Delta uçağının Pazar günü meydana gelen yıldırım düşmesinin ardından hızla geri dönüp Boston'a geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Delta 112 sayılı yolcu uçağı, ABD'nin Logan Uluslararası Havalimanı'ndan Roma'ya gitmek üzere kalktı. Flightradar24'e göre uçak, İtalyan şehrine yaklaşık yedi saat sürmesi gereken uçuş sırasında Atlantik Okyanusu'nu geçtikten sonra geri döndü.

Delta sözcüsü, uçağın yıldırımla karşılaştığını, tedbir amaçlı Logan Havaalanı'na geri döndüğünü bildirdi.

UÇAĞI İTFAİYE ARAÇLARI KARŞILADI

Uçak, havalimanına geri döndüğünde pistte itfaiye araçları görüldü.

Boston Acil Tıp Servisi, yolculardan veya mürettebattan hiçbirinin tıbbi yardıma ihtiyaç duymadığını bildirdi.

Delta sözcüsü, "Uçuş güvenli bir şekilde ve başka bir olay yaşanmadan indi" dedi ve şu açıklamada bulundu:

"Müşterilerimizi mümkün olan en kısa sürede nihai varış noktalarına ulaştırmak için çalışıyoruz ve seyahatlerindeki gecikmeden dolayı özür dileriz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği Delta'nın en önemli önceliği olmaya devam ediyor."

UÇAKLAR, YILDIRIM DÜŞMESİNE DAYANIKLI TASARLANMALI

FAA, olayı araştırdığını belirterek, federal ajansın "düzenlemelerinin ticari uçakların yıldırım düşmesine dayanıklı şekilde tasarlanmasını gerektirdiğini" vurguladı.