Uçağın kanadında 12 saat! Enkazdan sağ olarak çıktılar

ABD'nin Alaska eyaletinde az olan yollar nedeniyle kullanılan küçük uçaklardan biri düştü. Uçakta bulunan pilot ve iki kızı, eksi 20'lere varan soğuğa rağmen 12 saatin ardından hafif yaralı olarak bulundu.

ABD'de Kuzey Kutbu Dairesi'nde bulunan Alaska eyaletinde yeniden bir küçük uçak kazası yaşandı. Piper PA-12 Super Cruiser'da bulunan pilot ve 2 iki kızı bulunuyordu. Küçük uçağın kayıp olduğunun bildirilmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı.

12 SAAT SONRA BULUNDULAR

Soldotna'dan Kenai Yarımadası'ndaki Skilak Gölü'ne doğru bir gezi turundayken düşen uçak Alaska Ordusu Ulusal Muhafızları tarafından saatler sonra bulundu. Buzulun ucuna yakın Tustumena Gölü'ne doğru yönelen arama kurtarma ekibi ilk olarak uçağın enkazını fark etti. Ekipten Terry Godes, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ''Bunu görmek kalbimi kırdı ama aşağıya doğru yaklaştıkça kanadın üstünde üç kişi olduğunu görebildim. Hayattaydılar, tepki veriyorlardı ve hareket ediyorlardı.'' dedi. Godes, kendisine el salladıklarını söyledi.

DONDURAN SOĞUĞA RAĞMEN İYİ DURUMDAYDILAR

Alaska Eyalet Polisi, 3 kişinin de hafif yaralı olduğunu, hayati riskleri bulunmadığını belirterek hastaneye kaldırıldıklarını açıkladı.

Godes, uçağın batmamasının büyük bir şans olduğunu, kurtulan 3 kişinin kanadın üzerinde kalarak, eksi 20'lere varan soğuğa rağmen direndiklerini ifade etti.

ALASKA'DA İLK DEĞİL

Öte yandan Alaska'da yolların az olması nedeniyle birçok kişi küçük uçak kullanıyor. Geçtiğimiz şubat ayında ise benzer bir kaza daha meydana gelmiş, küçük bir yolcu uçağının eyaletin batı kıyısındaki Nome yakınlarındaki Norton Sound'da deniz buzuna çarpmıştı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetmişti.